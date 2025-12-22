منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة زيمبابوى غدا.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 ديسمبر 2025 12:31 صباحاً - اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب زيمبابوي في العاشرة مساء غد الإثنين، بتوقيت القاهرة، في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وشارك في مران منتخب مصر 28 لاعباً المختارين للبطولة وهم: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي - محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح - مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود سعد تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي- عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

وحضر مران منتخب مصر، المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وحمادة الشربيني ومحمد أبوحسين عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة.

منتخب مصر بالزى التقليدى

وتقرر أن يرتدي منتخب مصر الأول لكرة القدم القميص الأحمر والشورت الأبيض في مباراتي زيمبابوي وجنوب أفريقيا، المقرر إقامتهما يومي 22 و26 ديسمبر الجاري، ضمن الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تُقام في المغرب، وذلك خلال الاجتماع الفني للمجموعة، بينما يرتدي منتخب مصر القميص الأبيض والشورت الأسود في مواجهة أنجولا، المقرر لها 29 ديسمبر، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة.



قائمة منتخب مصر

وجاءت قائمة منتخب مصر للمشاركة في أمم أفريقيا كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي، وخط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح، وخط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، وفي خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.

رقم تاريخي لمنتخب مصر

ويأمل منتخب مصر استعادة لقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب طويل منذ نسخة 2010 التي أقيمت في أنجولا، ويعد الفراعنة أكثر المنتخبات تتويجاً باللقب القاري برصيد 7 مرات، ولكنه لم يفز باللقب منذ 15 عاماً كاملة.

تدريب المنتخب

جانب من تدريبات المنتخب جانب من تدريبات المنتخب

زيزو زيزو

محمد صلاح محمد صلاح

مصطفي محمد في التدريبات مصطفي محمد في التدريبات