الرياض - كتبت رنا صلاح - تفاجأ عدد من المواطنين بظهور أرقام أو رموز غريبة على عدادات الغاز المنزلي ولا يعرفون معناها أو دلالتها، وما لا يعلمه الكثيرون أن هذه الرموز قد تكون إشارات تحذيرية لوجود أعطال أو أخطاء خطيرة، والتي تحتاج سرعة التواصل مع شركة الخدمات البترولية “بتروتريد”، وذلك لتفادي التعرض لأي مشكلات قانونية أو مشاكل تتعلق بسلامة العداد واستمرار الخدمة.

لا تتجاهلها.. أبلغ الشركة فورًا إذا ظهرت هذه العلامات على عداد الغاز

وفي هذا الصدد، كشفت شركة الخدمات البترولية بتروتريد، إحدى شركات وزارة البترول، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دلالات الرموز والأرقام التي تظهر على شاشة عداد الغاز المنزلي، وهي كما يلي:

دلالات الأرقام والرموز التي تظهر على عداد الغاز المنزلي

في حالة ظهور E-01 فهذا يشير إلى أن هناك خطأ في البطارية الخاصة بالعداد.

إذا ظهر على العداد رمز E-02 فهو يدل على وجود خطأ في غطاء العداد أو محاولة لفتحه.

يظهر E-03 عند اقتراب جسم ممغنط يؤثر على عمل العداد.

E-05 هو إنذار بضرورة إعادة الشحن، ويظهر على الشاشة المتبقي من رصيد الشحن.

يشير E-06 إلى أن الرصيد الموجود على كارت الشحن قد نفد، مما يؤدي إلى انقطاع الخدمة.

E-09 هو تنبيه بضرورة صيانة الصمام، ويظهر مصحوبًا برمز سهمين متقابلين.

E-10 يشير إلى بدء فترة السماح لشحن الكارت الخاص بالعداد.

E-15 هو إنذار بوجود تسريب أو مشكلة في خاصية الأمان، ويظهر بجانبه رمز مفتاح التصليح.

وأكدت الشركة أنه عند ظهور أي من رموز السلامة مثل E-15 أو E-03 أو E-09، يجب اتباع الخطوات التالية:

إغلاق محبس الغاز فورًا إذا كان الرمز يشير إلى تسريب أو خطر أمني.

عدم لمس العداد أو محاولة فتحه أو إصلاحه بأي شكل من الأشكال.

الاتصال الفوري بشركة بتروتريد وطلب إرسال فني مختص للتعامل مع المشكلة.

طرق التواصل مع شركة بتروتريد

كما توفر شركة بتروتريد عدة طرق للتواصل مع المشتركين في حالة ظهور أي من الرموز السابقة أو وجود شكاوى متعلقة بالعداد، وتشمل هذه الطرق ما يلي: