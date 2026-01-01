الرياض - كتبت رنا صلاح - يحرص الكثير من الأشخاص على تقليل استهلاك الكهرباء عن طريق إطفاء الأجهزة المنزلية في حالة عدم استخدامها، لكن ما لا يعلمه الكثيرون أن بعض الأجهزة تستمر في استهلاك الكهرباء حتى وهي مغلقة، مما يسبب زيادة غير واضحة في فاتورة الكهرباء كل شهر.

هتدفع كوم فلوس.. أجهزة ترفع فاتورة الكهرباء حتى وهى مغلقة

وتشير تقارير متخصصة إلى أن أجهزة التلفاز الذكية، وأجهزة الاستقبال، وألعاب الفيديو، والراوترات، وكذلك شواحن الهواتف المتصلة بالكهرباء، تعد من أبرز المصادر المعروفة بـ”الطاقة الشبحية”، فهي تستمر في سحب التيار للحفاظ على الإعدادات أو الاستعداد للتشغيل السريع، كما أن بعض الأجهزة المنزلية الصغيرة، مثل ماكينات القهوة والميكروويف المزودة بشاشات رقمية، تستهلك الكهرباء بشكل مستمر طالما بقيت موصولة بالمقبس.

كما يوصي خبراء الطاقة بفصل هذه الأجهزة عن الكهرباء عند عدم استخدامها، أو استخدام مشترك كهربائي مزود بزر إيقاف، إذ يساعد ذلك بشكل كبير على تقليل الهدر وخفض قيمة الفاتورة الشهرية، بالإضافة إلى إطالة عمر الأجهزة نفسها.

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء خاصة مع العدادات مسبقة الدفع

ولتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء، قدم الخبراء مجموعة من النصائح لترشيد الاستهلاك، خاصة مع العدادات مسبقة الدفع، ومن أبرزها: