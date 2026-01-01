نجاح جهود أجهزة الأمن بالقاهرة في مكافحة جرائم السرقات وضبط مرتكبيها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 يناير 2026 03:35 مساءً - في إطار مكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (6 أشخاص – لـ 4 منهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة المواقع تحت الإنشاء، وبحوزتهم (2 سيارة، مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، مقص حديدي، فرد خرطوش)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (2) واقعة سرقة بذات الأسلوب والتصرف في المسروقات بالبيع لدى عميليهما "سيئ النية" – لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهم كمية من الكابلات الكهربائية المستولى عليها.

ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة المرج لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وبحوزتهما (سيارة، أدوات تقطيع)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها لدى عملائهم "سيئ النية" (بائعو خردة، سمكري سيارات – مقيمون بنطاق محافظة القليوبية)، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم السيارات وأجزاء من السيارات المستولى عليها.

ضبط (شخصين، سيدة) بدائرة قسم شرطة 15 مايو لقيامهم باستدراج أحد الأشخاص لإحدى الشقق السكنية بزعم بيعها للمجني عليه بسعر مجزي، وعقب تواجده بالشقة فوجئ بقيام شخصين مجهولين بسرقة متعلقاته الشخصية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة عابدين لقيامهما بسرقة جهاز "لاب توب" من إحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول بأسلوب "المغافلة".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.