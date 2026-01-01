تشييع جنازة نيفين القاضى من الجامع الأخضر بعد رحيلها بمضاعفات السرطان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 يناير 2026 05:23 مساءً -

شيعت جنازة المذيعة نيفين القاضي وذلك من مسجد الجامع الأخضر، حيث يدفن جثمانها في مقابر طريق الفيوم، وسيطرت حالة من الحزن على أصدقاء المذيعة نيفين القاضي، وذلك بعد الرحيل الصادم لها، عقب تعرضها لوعكة صحية إثر صراعها مع مرض السرطان، حيث سيطرت على الأصدقاء والمقربين حالة من الصدمة الشديد على حسابتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، لما للراحلة نيفين القاضي من سمعة طيبة بين زملائها وأصدقائها.

ورحلت، منذ قليل، المذيعة نيفين القاضى المذيعة بـ التليفزيون المصرى، بعد تعرضها لوعكه صحية، وكان عدد من أصدقائها أعلنوا وفاتها بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى، لتلقى العلاج اللازم، وذلك بعد خضوعها إلى العديد من الفحوصات والتحاليل لمعرفة السبب وراء تلك الأزمة.