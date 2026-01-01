أونروا تشيد بدور مصر فى إغاثة غزة رغم عراقيل الاحتلال

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 يناير 2026 06:31 مساءً - ثمن المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عدنان أبو حسنة حرص مصر على إغاثة الشعب الفلسطيني في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

عراقيل الاحتلال أمام قوافل المساعدات

وقال عدنان أبو حسنة خلال مداخلة لقناة النيل للأخبار، إن الهلال الأحمر المصري يدفع بمئات الشاحنط بشكل يومي إلى قطاع غزة إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض عراقيل ويمنع وصول هذه المساعدات إلى السكان ما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في مختلف مناطق القطاع.

قيود جديدة على المنظمات الإنسانية

واستنكر متحدث الأونروا القيود الجديدة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على عمل المنظمات غير الحكومية الدولية في فلسطين مؤكدا أن هذه الإجراءات تمثل تصعيدا ممنهجا لا يستهدف الأونروا فقط بل يشمل منظمات إنسانية أخرى تعمل في قطاع غزة والضفة الغربية.

تحذير من انهيار الوضع الإنساني

وحذر عدنان أبو حسنة من خطورة تدهور وانهيار الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بعد منع أكثر من 37 منظمة إنسانية مستقلة من العمل في إغاثة الفلسطينيين المتضررين من العدوان الإسرائيلي المستمر منذ عامين، مؤكدا أن هذه القرارات تمثل انتهاكا صارخا لمنظومة العمل الإنساني الدولية.

انتقادات دولية للقرار الإسرائيلي

وتأتي هذه التصريحات في وقت تصاعدت فيه الانتقادات الدولية عقب إعلان إسرائيل نيتها تعليق أنشطة 37 منظمة إنسانية بينها منظمات أمريكية بسبب رفضها تسليم بيانات موظفيها الفلسطينيين، حيث وصفت الأمم المتحدة القرار بالمشين بينما حذر الاتحاد الأوروبي من أن هذه الإجراءات ستعرقل وصول المساعدات إلى المدنيين.