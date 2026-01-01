عاوز دمى يبقى خفيف .اعرف ماذا قال ترامب عن تناول جرعات تناول الأسبرين ؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 يناير 2026 07:25 مساءً - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه يتناول جرعة يومية من الأسبرين أكبر مما يوصى به أطباؤه، معتبرًا أن ذلك يساعد على تحسين تدفق الدم، وذلك خلال مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال».

تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الأسبرين

وأضاف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى المقابلة التى نُشرت اليوم الخميس: «يقولون إن الأسبرين مفيد لتسييل الدم، وأنا لا أريد دمًا كثيفًا يتدفق عبر قلبي، أريد دمًا خفيفًا ولطيفًا يتدفق عبر قلبي، هل هذا منطقي؟».

وحظيت صحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأشهر الأخيرة باهتمام إعلامي واسع، في ظل ملاحظة كدمات على يديه، إلى جانب خضوعه لفحص التصوير بالرنين المغناطيسي في أكتوبر الماضي، فضلًا عن مواقف أُغلقت فيها عيناه خلال بعض المناسبات العامة.

وأوضح طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شون باربابيلا، لصحيفة «وول ستريت جورنال»، أن ترامب يتناول جرعة يومية تبلغ 325 ملليجرامًا من الأسبرين للوقاية من أمراض القلب.

البيت الأبيض يعلّق على حالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وبحسب البيت الأبيض، فإن الكدمات التى ظهرت على يدى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ناتجة عن مصافحته عددًا كبيرًا من الأشخاص، مشيرًا إلى أن فحص الرنين المغناطيسى كان إجراءً وقائيًا.

وتشير تقارير طبية، من بينها بيانات «مايو كلينك»، إلى أن الاستخدام اليومي للأسبرين بجرعات منخفضة، غالبًا ما تكون 81 ملليجرامًا، قد يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية لدى من تزيد أعمارهم على 60 عامًا، وفقًا لما أوردته «رويترز».

ويُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البالغ من العمر 79 عامًا، يُعد ثاني أكبر شخص يتولى منصب الرئاسة في تاريخ الولايات المتحدة، بعد الرئيس جو بايدن.