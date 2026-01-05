الفراعنة يعبرون بنين بثلاثية ويتأهلون لربع نهائي أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 يناير 2026 09:31 مساءً - تأهل منتخب الفراعنة إلى ربع نهائى بطولة أمم أفريقيا بعد الفوز على بنين 3-1 فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الاثنين فى دور الـ16 بالبطولة .

وانتهى الوقت الأصلى من عمر المباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق، تقدم منتخب الفراعنة بتوقيع مروان عطية فى الدقيقة 69، قبل أن يتعادل منتخب بنين فى الدقيقة 83 عن طريق جوديل دوسو، ليلجأ الفريقان للوقت الإضافى.

انتهى الشوط الإضافى الأول من عمر مباراة منتخب الفراعنة ، بتقدم منتخب الفراعنة بهدفين مقابل هدف حيث سجل ياسر إبراهيم هدف الفراعنة الثانى فى الدقيقة 97، قبل أن ينتهى الشوط الإضافى والثانى والمباراة بنتيجة 3-1 حيث سجل محمد صلاح الهدف الثالث فى الثوانى الأخيرة.

شهدت بداية المباراة حذرا من الفريقين، مع محاولة كل فريق الوصول لمرمى المنافس لخطف هدف مبكر، واستطاع محمد صلاح فى الدقيقة 7 أن يصنع هدفا محققا لعمر مرموش لينفرد تماما بحارس بنين إلا أنه يهدر الفرصة بغرابة شديدة.

وفى الدقيقة 17 شن الجناح الأيمن لمنتخب بنين غزوة هجومية وراوغ محمد حمدى، وأشهر الحكم الجابونى البطاقة الصفراء لرامى ربيعة وحاول تمرير كرة عرضية لكن حمدى فتحى ينقذ الموقف، وفى الدقيقة 19 أهدر محمد صلاح ومرموش هدفا محققا أمام المرمى البينينى من عرضية محمد حمدى.

وحصل مروان عطية على البطاقة الصفراء فى الدقيقة 27 بعد تدخله بقوة على لاعب بنين، مع محاولات متكررة لمنتخب الفراعنة لفك طلاسم دفاعات بنين والوصول للمرمى.

وفى الدقيقة 43 أجرى حسام حسن تغييرا اضطرارايا بخروج محمد حمدى الذى تعرض لإصابة قوية فى الركبة ، ونزول أحمد فتوح بدلا منه، ورغم استمرار المحاولات من منتخب الفراعنة لكن تستمر النتيجة التعادل السلبى.

ومع بداية الشوط الثانى، واصل الفراعنة الضغط على مرمى بنين فى محاولة لادارك هدف التقدم وفى الدقيقة 55 أهدر رامى ربيعة فرصة جديدة محققة أمام مرمى بنين، أعقبها خروج تريزيجيه وإبراهيم عادل فى الدقيقة 59 ونزول إمام عاشور وزيزو.

وفى الدقيقة 62 أنقذ محمد الشناوى هدفا محققا لمنتخب بنين من انفراد تام بالمرمى، ونجح مروان عطية فى تسجيل هدف التقدم فى الدقيقة 69 من تسديدة قوية سكنت شباك حارس بنين.

وحصل حمدى فتحى على بطاقة صفراء فى الدقيقة 80 ، وفى الدقيقة 83 استطاع منتخب بنين تسجيل هدف التعادل عن طريق جوديل دوسو مستغلا ارتباك دفاعى للمنتخب وخطأ محمد الشناوى.

وأهدر محمد صلاح انفرادا تاما فى الدقيقة 89 أمام حارس مرمى بنين ليستمر التعادل الايجابى 1-1.

تشكيل منتخب الفراعنة

جاء تشكيل منتخب الفراعنة كالتالى:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - حمدي فتحي ياسر إبراهيم - محمد حمدي.

الوسط: مروان عطية- محمود تريزيجيه - إبراهيم عادل.

الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش.

ويجلس على دكة البدلاء: أحمد الشناوي - مصطفى شوبير - أحمد عيد - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - خالد صبحي - أحمد فتوح - إمام عاشور - محمود صابر - محمد شحاته - أحمد سيد زيزو - مصطفى فتحي - أسامة فيصل - صلاح محسن - مصطفى محمد.

مشوار منتخب الفراعنة

ودخل منتخب الفراعنة منافسات كأس الأمم الإفريقية بقوة، حيث افتتح مشواره بانتصار مهم على زيمبابوي بنتيجة 2-1، قبل أن يحقق فوزًا ثانيًا على جنوب أفريقيا بهدف دون رد، ليحسم التأهل مبكرًا إلى الأدوار الإقصائية.

وفي الجولة الثالثة، اكتفى الفراعنة بالتعادل السلبي أمام أنجولا، ليختتموا دور المجموعات في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، ويؤكدوا جاهزيتهم للمنافسة على اللقب القاري.

منتخب بنين يتسلح بالمحترفين

على الجانب الآخر، لم يكن طريق منتخب بنين سهلًا في دور المجموعات، إذ بدأ مشواره بالخسارة أمام الكاميرون بهدف دون مقابل، ثم عاد وحقق فوزًا ثمينًا على بتسوانا بالنتيجة ذاتها، قبل أن يتعرض لهزيمة قاسية أمام السنغال بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأخيرة.

ورغم ذلك، نجح منتخب بنين في حجز بطاقة العبور إلى دور الـ16 بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، خلف منتخبي السنغال والكونغو الديمقراطية.

ويقود المباراة تحكيميا، الجابوني بيير جيسلان أوتشو حكما للساحة ويعاونه كلا من بوريس مارليز ديتسوغا مساعد أول و آموس أبييني ندونغ مساعد ثان و مسيي جيسي أوفيد نكونكو حكما رابعا والمغربي حمزة الفارق حكما لتقنية الفيديو وزكريا برنيسي حكم مساعد لتقنية الفيديو و ليتيسيا أنتونيلا فيانا حكم مساعد لتقنية الفيديو.