شوبير: تحسن حالة حسن شحاتة بعد جراحة الـ14 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 يناير 2026 11:23 صباحاً - أكد الإعلامي أحمد شوبير تحسن حالة حسن شحاتة بعد إجرائه العملية الجراحية التي استغرقت 14 ساعة في الأيام الماضية.

وقال شوبير إنه تواصل مع نجله كريم شحاته للاطمئنان على حالة حسن شحاتة، والذي أكد أنه تحسن في الأيام الماضية من العملية الجراحية التي استغرقت 14 ساعة، وتمت إزالة سبب المرض بالكامل ولكن بعد العملية الجراحية كان منهكا للغاية و"خاسس" مما أثر عليه.

وأضاف شوبير أن كريم شحاتة اشتكي له من انتشار تصريحات على لسان المعلم في الفترة الأخيرة رغم أنه لم يتحدث لأي أحد ولم يقم أحد بزيارته لأنه مقيم معه في منزله ولا يوجد معه تليفون حاليا حتي يتواصل.

وتطرق شوبير إلى إقالة حسن شحاتة من قيادة المنتخب الوطني مؤكدا أنه في تصفيات أمم أفريقيا 2012 لم يكن هناك نشاط كروي في مصر وقام المنتخب بخوض التصفيات في مجموعة مع جنوب أفريقيا وسيراليون والنيجر ولم يصعد المنتخب وتمت إقالة حسن شحاتة صاحب الرقم القياسي في تحقيق البطولة في ثلاث نسخ متتالية مع المنتخب وكان يستحق أن يستمر 10 سنوات في قيادة الفراعنة.