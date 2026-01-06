ضبط أكثر من (96) ألف مخالفة مرورية وفحص (1529) سائقًا خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 يناير 2026 01:29 مساءً - واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 96 ألفًا و401 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص، كما تم فحص 1429 سائقًا تبين إيجابية 54 حالة لتعاطي المواد المخدرة.



كما واصلت حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 680 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفة شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات، فضلًا عن فحص 100 سائق تبين إيجابية 7 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 11 محكومًا عليهم بإجمالي 11 حكمًا، والتحفظ على 5 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.