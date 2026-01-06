رئيس الوزراء يوجه التحية للأطقم الطبية الحريصة على تقديم خدمات بجودة عالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 يناير 2026 05:23 مساءً - وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، التحية للأطقم الطبية التي تحرص على تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين، مشيدا بمستوى الخدمة الطبية المقدمة داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا اهتمام الدولة بحصول أهالي الصعيد، ومصر بوجه عام على خدمات طبية متكاملة، وفق أعلى معايير الجودة داخل محافظاتهم.

وأكد رئيس الوزراء، أن أولوية الاستثمار فى الخطط الاستثمارية المقبلة ستكون للتأمين الصحي الشامل وحياة كريمة.