ضبط 243 قضية مخدرات و64 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 يناير 2026 03:30 مساءً - فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (243) قضية جلب مواد مخدرة .. بإجمالى (276) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت أكثر من (278 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت أكثر من (29 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت أكثر من (19 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت أكثر من (11 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت أكثر من (2 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت أكثر من (2 كيلو جرام).

كمية من مخدر الكوكايين وزنت (2 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (940 جرام).

كمية من مخدر فرجينيا وزنت (500 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (10 جرام).

عدد (11260) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (64 قطعة سلاح نارى بحوزة 59 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

(6) بنادق آلية.

(10) بنادق خرطوش.

(5) طبنجات.

(43) فرد خرطوش.

(110) طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

(5) خزينة متنوعة.

(194) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (58259) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(161) حكم جناية.

(18467) حكم حبس جزئى.

(3526) حكم حبس مستأنف.

(27648) حكم غرامة.

(8457) مخالفة.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (15) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (334) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (22038) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (59) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (11) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.