بسبب سوء الطقس.. مصر للطيران توقف رحلات أسوان وأبو سمبل مؤقتا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 يناير 2026 09:30 مساءً - أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران انه في ظل ما تشهده مدينتا اسوان وابو سمبل من تدهور في الاحوال الجوية وانخفاض مستوى الرؤية بما يؤثر على حركة الملاحة الجوية تقرر تعليق جميع الرحلات من والى مطاري اسوان وابو سمبل لحين تحسن الظروف الجوية وذلك التزاما بتطبيق اعلى معايير السلامة الجوية وضمان امن وسلامة الركاب

واكدت مصر للطيران ان القرار جاء نتيجة ظروف قهرية طارئة حيث تظل السلامة على رأس اولويات الشركة في جميع العمليات التشغيلية دون استثناء

واوضحت الشركة ان مركز العمليات المتكامل يواصل متابعة تطورات الموقف التشغيلي على مدار الساعة بالتنسيق المستمر مع محطتي اسوان وابو سمبل وكافة الجهات المعنية تمهيدا لاعادة التشغيل في اقرب وقت ممكن فور تحسن الاحوال الجوية

وناشدت مصر للطيران عملاءها متابعة حالة رحلاتهم عبر القنوات الرسمية للشركة سواء من خلال مكاتب البيع او مركز خدمة العملاء او الموقع الالكتروني للاطلاع على اي تحديثات اولا باول