القرار النهائي.. كاف يحسم مصير لاعبي السنغال بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 02:23 مساءً - تتجه أنظار جماهير الكرة الأفريقية نحو مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، انتظارًا للقرار المنتظر بشأن أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، التي أثارت جدلًا واسعًا في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وأكد الاتحاد السنغالي لكرة القدم خضوع المدرب بابي ثياو إلى جانب الثنائي إسماعيلا سار وإليمان نداي، للتحقيق أمام لجنة الانضباط التابعة لـ«كاف»، على خلفية التقارير الرسمية لحكام المباراة والاحتجاج الذي تقدم به الاتحاد المغربي لكرة القدم.

ماذا حدث في نهائي الأمم الإفريقية؟

شهد نهائي البطولة انسحاب لاعبي منتخب السنغال من أرض الملعب اعتراضًا على احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب المغرب في الثواني الحاسمة، قبل أن يعود اللاعبون لاستكمال اللقاء ويهدر دياز ركلة الجزاء في لقطة أشعلت الجدل القاري.

وأوضح الاتحاد السنغالي في بيانه الرسمي أن الأطراف المعنية مثلت أمام الهيئة التأديبية يوم الثلاثاء 27 يناير 2026، حيث تم الاستماع إلى جميع الدفوع بشكل رسمي، قبل أن تقرر اللجنة حجز الملف للمداولة النهائية.

موعد إصدار القرار النهائي لعقوبات الكاف

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مهلة لا تتجاوز 48 ساعة لإصدار القرار النهائي بشأن العقوبات المحتملة وهو ما يزيد من حالة الترقب داخل الأوساط الرياضية خاصة مع حساسية الواقعة وأهميتها على مستوى المنتخبات الإفريقية.