اطّلع على الآن.. تردد قناة زنوبيا TV السورية 2026...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 02:23 مساءً - إذا كنت تبحث عن قناة سورية بسيطة في محتواها وقريبة من الناس، فإن قناة زنوبيا TV السورية تعد من القنوات التي يمكن متابعتها بسهولة، لأنها تقدم برامج تتحدث عن المجتمع والحياة اليومية بأسلوب سهل وبسيط، ولهذا يهتم كثير من المشاهدين بمعرفة تردد القناة الصحيح حتى يتمكنوا من متابعتها دون صعوبة.

نبذة عن قناة زنوبيا TV السورية

قناة زنوبيا TV السورية هي قناة فضائية تقدم برامج متنوعة تناسب جميع الأعمار، حيث تهتم بعرض موضوعات اجتماعية وثقافية بطريقة سهلة وبسيطة، كما تسعى إلى توضيح القضايا التي تهم الناس، وهذا ما يجعل القناة لجميع الفئات العمرية.

تردد قناة زنوبيا السورية Zanoubia TV على نايل سات

يمكن استقبال قناة زنوبيا TV السورية على القمر الصناعي نايل سات من خلال إدخال بيانات التردد التالية:

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 11678 رأسي 27500 5/6

برامج قناة زنوبيا TV السورية

تقدم قناة زنوبيا TV السورية مجموعة من البرامج ومنها: