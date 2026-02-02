رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس والشعب بليلة النصف من شعبان: تذكرنا بقيم الرحمة والتراحم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 02:24 مساءً - تقدم المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بخالص التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري، وإلى الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، بمناسبة حلول ليلة النصف من شعبان.

وقال رئيس مجلس الشيوخ، في كلمة له بهذه المناسبة، إن ليلة النصف من شعبان تمثل نفحات طيبة وفرصة عظيمة لاستلهام الدروس الإيمانية، واستحضار معاني الصفاء والتسامح، وتجديد العهد مع الله عز وجل بالطاعة والعمل الصالح.

وأكد المستشار عصام الدين فريد أن هذه المناسبة العطرة تأتي لتذكّر الجميع بقيم الرحمة والتراحم والتكاتف، داعياً المولى عز وجل أن يعيدها على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

واختتم رئيس مجلس الشيوخ كلمته قائلاً: "أسأل الله أن يحفظ وطننا الغالي، وأن يديم عليه الأمن والاستقرار، وكل عام وأنتم بخير".