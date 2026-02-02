الزمالك يترقب قرار المحكمة الرياضية فى قضية ميشالاك وعمر فرج

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 02:24 مساءً - يترقب مسئولو نادى الزمالك قرار محكمة التحكيم الرياضية "كاس" بشأن قضيتى عمر فرج لاعب الفريق السابق، والبولندى كونراد ميشالاك لاعب الفريق السابق، بعد الاستئناف الذى تقدم به النادى على القضيتين التى تخص مستحقات متأخرة.غرامات على الزمالك بسبب ميشالاك وفرج

وأقرت غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بأحقية البولندي كونراد ميشالاك لاعب الفريق السابق على مبلغ 503 آلاف دولار بخلاف الفوائد، إضافة لمبلغ 1.1 مليون دولار مستحق لنادي آيك السويدي، فيما يخص مستحقات صفقة الفلسطينى عمر فرج.

وتقدم الزمالك باستئناف وطعن على القرار لتخفيض هذه المبالغ أو تأخير إلزام النادى بالسداد، مع ترقب لصدور القرار فى هذه الأزمة.

قضايا الزمالك

ويعانى الزمالك من 10 قضايا إيقاف قيد تخص كل من جوميز ومساعديه الثلاث، جروس، فرجانى ساسى، نادى استريلا البرتغالى، نادى شالرو البلجيكى، الزمامرة المغربى، وأوليكسندريا الأوكرانى.