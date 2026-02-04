محافظ الجيزة يفتتح مبنى العمليات المطوّر بمستشفى 6 أكتوبر المركزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 02:16 مساءً - - " المحافظ" المبني يضم غرفة عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية ورفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى 31 سريرًا لرعاية المرضي

- النجار: تطوير القسم الإداري بالمستشفي لتسهيل تعاملات المرضي المترددين

- المحافظ يناقش خطط التطوير للمستشفي مع مجلس الأمناء

- يؤكد .. " مركز متكامل لامصال العقر يعمل على مدار اليوم ومُدعّم باستراحة للمواطنين "



افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة صباح اليوم المبنى الإداري ومبنى العمليات بمستشفى 6 أكتوبر المركزي عقب الانتهاء من أعمال التطوير الشامل ورفع الكفاءة بالكامل وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وخلال الافتتاح أكد محافظ الجيزة أن القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة مشيرًا إلى أن تطوير المستشفيات ورفع كفاءتها يهدف إلى تقديم خدمة طبية متكاملة وآمنة تليق بالمواطن المصري.

وأوضح المحافظ أن مبنى العمليات الذي تم افتتاحه يضم غرفة عمليات مجهزة بأحدث جهاز C-Arm Digital مطور 6K لإجراء جراحات العظام والأوعية الدموية، إلى جانب تجهيزه بعدد 16 سريرًا، لترتفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى 31 سريرًا داخليًا، إلي جانب 21 سرير رعاية مركزة ومتوسطة، و9 أسرة رعاية أطفال بالإضافة إلى 13 حضّانة .

وأضاف المحافظ نعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية داخل المستشفيات الحكومية وتوفير بيئة علاجية مناسبة للمرضى والأطقم الطبية بما يضمن سرعة وكفاءة تقديم الخدمة.

وعقب الافتتاح، حرص محافظ الجيزة على تفقد غرفة العمليات والاطمئنان على جاهزيتها كما شملت جولته تفقد مركز العقر، الذي يُعد من أكبر مراكز تقديم الخدمة على مستوى المحافظة ويعمل على تقديم أمصال العقر على مدار 24 ساعة ومدعّم باستراحة مخصصة لاستقبال المواطنين.

كما عقد المهندس عادل النجار اجتماعًا مع مدير مديرية الشئون الصحية ورئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر ومجلس أمناء المدينة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة بالمستشفى ومناقشة خطط التطوير المستقبلية وأوجه القصور والعمل على إيجاد حلول جذرية وتوفير الدعم اللازم.

وحرص المحافظ خلال جولته على الالتقاء بعدد من المرضى للتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أهمية الشراكة مع المجتمع المدني في دعم القطاع الصحي مثمنًا الدور الفعّال الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في المساهمة بأعمال التطوير وتجهيز المستشفيات بالأجهزة الطبية والمستلزمات اللازمة.

وأكد المحافظ استمرار المحافظة في تنفيذ خطط تطوير المستشفيات والمراكز الطبية بمختلف مدن ومراكز الجيزة، بما يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.

حضر الافتتاح كل من الدكتور إسحاق جميل، مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، والمهندس محمد عادل رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر والدكتور محمد فوزي، رئيس مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر، والأستاذ وائل شعبان، مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والدكتورة سماح جاد، وكيل مديرية الشئون الصحية، والدكتورة لمياء عبد القادر، مدير مستشفى 6 أكتوبر المركزي، والمهندس محمود عوني، وكيل مجلس الأمناء، والدكتورة إيناس بهي الدين، والأستاذة مي خميس، أعضاء مجلس الأمناء.