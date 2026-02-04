كيفية مشاهدة مباراة الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 03:29 مساءً - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة قوية أمام نظيره كهرباء الإسماعيلية، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتأتي المباراة في إطار لقاءات الجولة السابعة عشرة من عمر المسابقة المحلية، حيث يستضيف استاد القاهرة الدولي المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

نتائج مباريات الزمالك قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية

يدخل الزمالك اللقاء بروح معنوية مرتفعة، بعدما نجح في تحقيق انتصارين متتاليين خلال ظهوره الأخير، الأول أمام بتروجيت في الدوري، والثاني على حساب المصري في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وهو ما يمنحه دفعة قوية لمواصلة النتائج الإيجابية.

موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

تنطلق مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية، اليوم الأربعاء الموافق 4 فبراير، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كيفية متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد كهرباء الاسماعيلية في الدوري المصري

تتوفر إمكانية مشاهدة البث المباشر لمباراة الفارس الابيض أمام الصاعد كهرباء الاسماعيلية في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2026، من خلال البث عبر الإنترنت، دون الحاجة للاشتراك في أي منصات مدفوعة.

وتُعد الوسيلة الوحيدة المتاحة لمتابعة اللقاء مباشرة عبر الإنترنت هي تطبيق ON Sports، الذي يتيح نقل مباريات الدوري المصري بشكل حصري للجماهير داخل مصر، ويمكن للجماهير تحميل التطبيق بسهولة وبصورة مجانية على الهواتف الذكية.