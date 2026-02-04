اعتراف مثير للجدل.. بيل جيتس يعلق على ظهور...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 03:29 مساءً - علق بيل جيتس -الملياردير الأمريكي- خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن ظهور اسمه الفترة السابقة في الوثائق التي تتعلق بقضية جيفري إبستين، مما تسبب ذلك في إثارة الجدل مؤخرًا.

تعليق بيل جيتس بعد ظهور اسمه بملفات إبستين

كشف جيتس عن ندمه الشديد بشأن ظهوره في بعض من الصور والفيديوهات مع جيفري، وجاء ذلك من خلال تصريحاته التليفزيونية، في مقابلة مع قناة ناين نيوز الأستراليا، والتي أقيمت خلال حضوره لبطولة أستراليا المفتوحة.

خلال تصريحات جيتس مؤخرًا، فقد نفى بشكل قاطع مشاركته في أي مخالفات جنسية، قائلًا "كنت أحمق لإضاعة الوقت معه، وأشعر بالندم وأعتذر لما فعلته، وكل دقيقة قضيتها معه كانت بمثابة ندم شديد".

أزمة ملفات جيفري إبستين

أضاف جيتس قائلًا "كنت أحضر العشاء فقط، ولكنني لم أذهب إلى الجزيرة في أي وقت من قبل، وكذلك لم ألتقي بأي امرأة، لذل فأنه ليس لي علاقة بهذا النوع من السلوك بالرغم بأن ما حدث جاء في التوقيت الخطأ".

في نفس السياق، فقد ظهرت مؤخرًا بعض من الأوراق والوثائق الجديدة، والتي تضمنت رسائل ايميل لإبستين لنفسه، وكذلك إحباطه من قرار جيتس بشأن إنهاء صداقتهم سويًا، وأيضًا حدوث بعض من الادعاءات الكاذبة الأخرى.

تعليق ميليندا جيتس على ظهور اسم بيل في الوثائق

جدير بالذكر إن ميليندا جيتس، قد قامت بالتعليق على ظهور اسم زوجها السابق في تلك الوثائق، وأكدت ضرورة تقديم الجميع لتفسيراتهم.

وأشارت من خلال تصريحاتها مؤخرًا قائلة "أعتقد بأننا نمر بمرحلة محاسبة كمجتمع، وبالنسبة لي شخصيًا يكون الأمر صعب، لأنه ظهرت تلك التفاصيل التي تذكرني ببعض من الذكريات المؤلمة في زواجي".