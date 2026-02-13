كشف ملابسات إجبار أحد الأشخاص على ارتداء ملابس نسائية في القليوبية والتعدي عليه بالضرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 فبراير 2026 06:30 مساءً - كشف وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بإجبار آخر على إرتداء ملابس نسائية بأحد الشوارع بالقليوبية والتعدى عليه بالضرب .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 فبراير الجاري تبلغ لمركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية من الأهالى بقيام عدد من الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب وإجباره على إرتداء ملابس نسائية وإعتلاء أحد الكراسى بأحد الشوارع وتصويره بهواتفهم.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (9 أشخاص "من ضمنهم سيدتين" - مقيمين بدائرة المركز)، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بالتعدى بالضرب على المجنى عليه (عامل "مصاب بكدمات وسحجات متفرقة" – مقيم بدائرة المركز) محدثين إصابته المنوه عنها وإجباره على إرتداء ملابس نسائية وتصويره بالشارع محل سكنه لخلافات بينهم لإرتباطه بعلاقة عاطفية بكريمة إحداهن.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.