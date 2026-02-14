الزمالك يصل استاد هيئة قناة السويس استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 07:23 مساءً - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد هيئة قناة السويس، استعدادًا لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، المقرر لها السادسة مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة السادسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

وكان معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

مجموعة الزمالك

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة من مجموعات الكونفدرالية، والتي تضم كلا من المصري البورسعيدي، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وزيسكو الزامبي، بالإضافة إلى الزمالك.

ترتيب مجموعة الزمالك

1- كايزر تشيفز 10 نقطة

2 - الزمالك 8 نقاط

3 - المصري 7 نقاط

4 - زيسكو يونايتد 3 نقاط

وتعرض الزمالك لخسارة 0-1 أمام زيسكو يونايتد الزامبي ما تسبب في تأجيل تأهل الفريق للدور الثاني بالكونفدرالية الافريقية. ويتصدر كايزر تشيفز برصيد 10 نقاط المجموعة الرابعة بفارق نقطتين عن الزمالك الثاني و3 عن المصري الثالث بينما يوجد زيسكو يونايتد رابعاً بـ3 نقاط.

الزمالك بالزى الأساسى فى مواجهة كايزر تشيفز بالقميص الأصفر

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي عن ارتداء الفارس الأبيض لزيه الأساسي المكوَّن من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون البنفسجي.

وفي المقابل، سيرتدي فريق كايزر تشيفز زيه المكون من "القميص الأصفر والشورت الأسود"، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون السماوي.

حضر الاجتماع من الزمالك كل من محمد حسن تيتو المدير الإداري للفريق، وباسم زيادة مسئول العلاقات العامة، ومحمد حسني مسئول المهمات، بجانب مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وممثلي نادي كايزر تشيفز.