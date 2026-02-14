أخبار مصرية

بعد تداول الفيديو.. ضبط المتهم بسرقة كشاف إنارة من أحد الحواجز بالقليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 07:23 مساءً - فى إطار كشف ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص يستقل سيارة "ميكروباص" بسرقة أحد كشافات الإنارة المثبتة على أحد الحواجز بأحد الطرق بدائرة مركز شطة بنها بالقليوبية .

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (سائق ، عاطل - مقيمان بدائرة مركز شرطة بنها) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، وأرشدا عن الكشاف المستولى عليه.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مستقليها.

 

 

