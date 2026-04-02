مجلس الجامعة العربية يدعو لتجميد عضوية الكنيست بالاتحاد البرلمانى الدولى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 03:30 مساءً -

دعا مجلس الجامعة العربية البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمانات الوطنية إلى العمل على تجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الأطر البرلمانية، وفرض تدابير عقابية عليه وعلى أعضائه.

اتهامات بتكريس الاحتلال والفصل العنصري

واعتبر المجلس أن الكنيست يمثل مؤسسة تشريعية تابعة لسلطة احتلال غير شرعي، ومتواطئة في سن قوانين تكرّس الاحتلال ونظام الفصل العنصري.

تحرك عربي دولي لنقل القرار

وطالب الأمانة العامة والمجموعات العربية في المنظمات الدولية وبعثات الجامعة العربية حول العالم بالتحرك العاجل لنقل مضامين القرار إلى العواصم الدولية، من خلال الزيارات والرسائل واللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف.