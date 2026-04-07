وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض أعمال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 12:30 مساءً -

عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا مع فريق عمل برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بالوزارة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة.

وتناول الاجتماع استعراض أعمال برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، خاصة أن التمكين الاقتصادي يعد أحد الركائز الاستراتيجية لوزارة التضامن الاجتماعي للتحول من الدعم إلى التنمية والإنتاج.

وتستهدف المنظومة الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل، حيث تفتح أبواب الشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا، ووصل عدد الجهات الشريكة إلى 34 جهة من الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث يتم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية فيما بينها لضمان تحقيق أعلي معدلات تكامل كافة صور النفع وضمان عدم ازدواجية تقديم الخدمات إلي الأسر الأولي بالرعاية.

واستعرض الاجتماع الحزم التي تضمها المنظومة وهي عشرة منتجات مالية ومصرفية وغير مالية تشمل توسيع إتاحة الخدمات المالية عبر القنوات المكانية والرقمية لأول مرة،التمويل، والإدخار الرقمي، ونقل الأصول الإنتاجية، الاستثمار في الذهب المرقمن، والمشروعات القطاعية الزراعية والصناعية، وبرامج التشغيل والتأمين والانتاج، حيث سيتم الاستفادة من المخصصات المتاحة بالفعل لدى الشركاء دون أي تكلفة إضافية على الدولة وبما يتيح انتقالًا حقيقيًا من الحماية إِلَى الانتاج.

كما تقدم المنظومة، برامج التوعية والتدريب؛ برامج التمويل المتناهي الصغر؛ الشمول المالي الرقمي عبر تطبيق "تحويشة"؛ التسويق للحرف والمنتجات عبر منصة التسويق الإلكتروني ومعارض "ديارنا"، التأمين متناهي الصغر ومبادرة "ازرع".

وأعربت الدكتورة هالة السعيد المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة عن سعادتها بالتواجد والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن التمكين أساس الحماية الاجتماعية، مشيدة كذلك بالربط بين البريد وبنك ناصر الاجتماعي.

هذا وقد حضر اللقاء المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، الأستاذ وليد النحاس نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية ومدير برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، الأستاذة انجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار.