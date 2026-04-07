تعرف على مواعيد قطار تالجو الرحلات على خطوط السكة الحديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 11:20 صباحاً - تعد قطارات تالجو الإسبانية من أسرع وأحدث القطارات العاملة بهيئة السكة الحديد، حيث توفر أعلى درجات الراحة والهدوء للركاب مواعيد تشغيل قطارات تالجو على خطوط السكة الحديد، سواء خط «القاهرة – أسوان» أو خط «القاهرة – الإسكندرية»، إضافة إلى محطات الوقوف.

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة – الإسكندرية:

القطار رقم 2025 يقوم من القاهرة 8:00 صباحًا ويصل الإسكندرية 10:30 صباحًا.

القطار رقم 2023 يقوم من القاهرة 2:00 ظهرًا ويصل الإسكندرية 4:30 مساءً.

القطار رقم 2027 يقوم من القاهرة 7:00 مساءً ويصل الإسكندرية 9:30 مساءً.

مواعيد قطار تالجو على خط الإسكندرية – القاهرة:

القطار رقم 2022 يقوم من الإسكندرية 7:00 مساءً ويصل القاهرة 9:30 مساءً.

القطار رقم 2024 يقوم من الإسكندرية 2:00 ظهرًا ويصل القاهرة 4:30 مساءً.

القطار رقم 2026 يقوم من الإسكندرية 6:50 مساءً ويصل القاهرة 9:20 مساءً.

ملحوظة: ينطلق قطار 2022 الساعة 9:00 صباحًا من محطة الإسكندرية أيام الجمعة والعطلات الرسمية.

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة – أسوان:

القطار رقم 2030 يقوم من القاهرة 7:00 مساءً ويصل أسوان 6:40 صباح اليوم التالي.

القطار رقم 2031 يقوم من أسوان يوميًا 7:00 مساءً ويصل القاهرة 6:50 صباحًا.

محطات وقوف قطار تالجو على خط القاهرة – أسوان:

الجيزة – المنيا – اسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – إدفو – كوم أمبو – أسوان.