يوم الصحة العالمي: من الوقاية إلى جودة الحياة… كيف نبني مجتمعاً أكثر صحة؟

يُعدَ اليوم العالمي للصحة، الذي تُنظَمه منظمة الصحة العالمية يوم السابع من أبريل، مناسبةً سنوية مهمة لإعادة تسليط الضوء على مفهوم الصحة الشاملة، والتي لم تعد تقتصر على علاج الأمراض فقط، بل تمتد لتشمل الوقاية، نمط الحياة، وجودة العيش بشكلٍ عام.

تشمل أهداف يوم الصحة العالمي رفع الوعي حول القضايا الصحية الرئيسية، تعزيز التدابير الوقائية والعلاجية، وتشجيع الحكومات والمؤسسات الصحية على اتخاذ إجراءاتٍ فعالة لتحسين الصحة العامة. ويُعدّ هذا اليوم، فرصةً هامة لتوحيد الجهود العالمية من أجل تحسين صحة الإنسان وبناء مستقبلٍ صحي ومستدام للجميع.

يُحتفل بيوم الصحة العالمي 2026، تحت شعار "معاً من أجل الصحة. ادعموا العلم"؛ حيث تُطلق منظمة الصحة العالمية حملةً تدوم عاماً كاملاً، تُسلَط من خلالها الضوء على دور التعاون العلمي، نهج "الصحة الواحدة"، والابتكارات في حماية صحة الإنسان، الحيوان والكوكب.

وتتمحور ركائز الصحة في الوقت الحالي حول نهجٍ شامل يدمج بين الجوانب الجسدية، النفسية، والوقائية، مع اعتماد تكنولوجيا متطورة لتعزيز جودة الحياة والاستدامة. كما تشمل أبرز الركائز التغذية السليمة، النشاط البدني، النوم الكافي، إدارة التوتر، وتجنَب المواد الضارة، بالتزامن مع الرعاية الصحية الذكية والوقاية الشخصية.

في عالمنا اليوم، ومع تسارع وتيرة الحياة؛ بات الإنسان أكثر عرضةً لعوامل متعددة تؤثر على صحته، مثل قلة النشاط البدني، العادات الغذائية غير الصحية، والضغوط اليومية. هذه العوامل مجتمعةً، أدت لارتفاع معدلات الأمراض المُزمنة مثل السكري، ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وهي أمراضٌ يمكن الوقاية منها إلى حدٍ كبير إذا تم التعامل معها مبكراً.

يوم الصحة العالمي.. كيف نبني مجتمعًا أكثر صحة؟

من هنا، تبرز الحاجة للأخذ بركائز الصحة الحالية والتي تُعدَ ركيزةً هامة في التأسيس لصحةٍ مجتمعية قائمة على الوقاية في المقام الأول، ثم معالجة الأسباب والعوامل التي تؤدي للإصابة بالأمراض في مراحل سنية مختلفة، وليس فقط في مرحلة الشيخوخة؛ إذ أن العديد من الشباب وصغار السن هم في دائرة الخطر اليوم أيضًا.

للوقوف أكثر على ركائز الصحة الحالية، معاناة جيل زد من الصحة العقلية في المقام الأول، والتركيز على الوقاية لبناء مجتمعٍ أكثر صحية ورفاه؛ نقدمُ لكِ في مقالة اليوم وقبل يوم الصحة العالمي الذي يُصادف الثلاثاء القادم، لخريطة هذه الركائز وكيفية تحقيق جودة الحياة للجميع.

أبرز ركائز الصحة الحالية

أو طب نمط الحياة، يرتكز على الأهداف التالية:

1. التغذية الصحية: من خلال التركيز على الأغذية الكاملة والحد من الأغذية المصنعة.

2. النشاط البدني: ممارسة الرياضة بانتظام هو أمرٌ بالغ الأهمية، نظراً لأن 59.1% من البالغين عالمياً لا يمارسون نشاطاً كافياً.

3. النوم الجيد: الحصول على قسط كافٍ ومنتظم من النوم، لإعادة بناء الطاقة وتوازن الجسم.

4. إدارة التوتر: التقنيات النفسية والذهنية للحد من الضغوط والاضطرابات النفسية.

5. التواصل الاجتماعي: بناء علاقاتٍ اجتماعية صحية تدعم الصحة النفسية.

6. تجنَب المواد الضارة: الإقلاع عن التدخين والحد من المخاطر البيئية.

في حين أن ركائز الرعاية الصحية الحديثة (النظام الصحي) تتمحور حول:

• الاستدامة والتقنية: دمج الاستدامة في المجال الطبي (أجهزة مستدامة)، استخدام التكنولوجيا النانوية والذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج.

• الوقاية المبكرة: التركيز على الكشف المبكر وبرامج اللقاحات، لتعزيز الصحة العامة.

• الصحة الشاملة: التركيز على جودة الحياة الصحية في بيئات العمل والتعلَم.

الدكتورة إيناس عثمان استشارية طب الأسرة في مستشفى فقيه الجامعي

الوقاية: عاملٌ أساسي في تعزيز صحة الأفراد

"من خلال الممارسة اليومية في طب الأسرة، نُلاحظ أن الكثير من الحالات التي تصل إلى العيادات كان يمكن تجنَبها أو تأخيرها لسنواتٍ طويلة لو تمَ التركيز على الوقاية"؛ تقول الدكتورة إيناس عثمان، استشارية طب الأسرة في مستشفى فقيه الجامعي. مضيفةً أن هذا يعكس أهمية تغيير المفهوم السائد لدى البعض، بأن زيارة الطبيب تكون فقط عند الشعور بالألم، فيما الحقيقة تشير إلى أن المتابعة الدورية دوت الخليج أساس الحفاظ على الصحة.

الوقاية تبدأ من نمط الحياة، تؤكد عثمان؛ حيث يلعب الغذاء دوراً أساسياً في تحديد الحالة الصحية للفرد. في حين أن الاعتماد على الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات، وقلة تناول الخضروات والفواكه، يؤديان إلى اختلالٍ في التوازن الغذائي، مما ينعكس سلباً على الجسم. في المقابل، فإن اتباع نظامٍ غذائي متوازن يُساهم في تعزيز المناعة والوقاية من العديد من الأمراض.

النشاط البدني أيضاً لا يقل أهمية، حيث أن ممارسة الرياضة بانتظام تساعد في تحسين صحة القلب، تنظيم مستويات السكر في الدم، والحفاظ على الوزن الصحي، تضيف عثمان؛ ولا يُشترط أن تكون التمارين مكثفةً، فحتى المشي اليومي لمدة 30 دقيقة يمكن أن يُحدث فرقاً كبيراً لديكِ.

النوم الجيد هو عنصرٌ أساسي آخر غالباً ما يتم إهماله؛ فقلة النوم أو اضطرابه قد يؤثر على وظائف الجسم المختلفة، ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. لذلك، فإن تنظيم أوقات النوم والحصول على قسطٍ كافٍ من الراحة، يُعدَ جزءاً مهماً من نمط الحياة الصحي.

"من الجوانب المهمة التي نُركَز عليها في طب الأسرة دوت الخليج الفحوصات الدورية، والتي تُعتبر من أهم وسائل الكشف المبكر عن الأمراض" تقول عثمان؛ "العديد من الحالات، مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكري، قد لا تظهر أعراضها في المراحل الأولى، مما يجعل اكتشافها المبكر أمراً ضرورياً لتجنب المضاعفات."

وتضيف: "زيارة الطبيب بشكلٍ دوري لا تعني وجود مشكلةٍ صحية، بل دوت الخليج خطوةٌ وقائية تهدف للاطمئنان على الحالة الصحية العامة، واكتشاف أي مؤشراتٍ مبكرة قد تحتاج إلى تدخل بسيط قبل أن تتطور."

يلعب طب الأسرة دوراً محورياً في هذا الإطار، حيث يُوفَر رعايةً شاملة ومستمرة لجميع أفراد الأسرة، من الأطفال إلى كبار السن. والعلاقة المستمرة بين الطبيب والمريض تساعد في فهم التاريخ الصحي بشكلٍ أفضل، مما يُساهم بتقديم رعايةٍ أكثر دقة وفعالية.

لا يمكن إغفال أهمية التوعية الصحية في المجتمع، حيث أن نشر المعلومات الصحيحة يُساهم في تغيير السلوكيات وتعزيز الوعي. وتُمثَل الحملات الصحية، مثل يوم الصحة العالمي، فرصةً مهمة للوصول إلى أكبر شريحةٍ ممكنة من المجتمع، وتقديم رسائل واضحة ومبنية على أسس علمية. كما أن دور الأسرة لا يقل أهميةً في هذا الشأن، حيث تبدأ العادات الصحية من المنزل. فتعليم الأطفال منذ الصغر أهمية الغذاء الصحي، النشاط البدني، والالتزام بالعادات الصحية، يُساهم في بناء جيلٍ أكثر وعياً وقدرة في الحفاظ على صحته.

الأكل الصحي من عمرٍ صغير يُسهم في تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض

جيل زد ومفهوم الصحة

يضع جيل زد (المولودون تقريباً بين 1997-2012) الصحة العقلية في صميم حياتهم اليومية، مع تركيزٍ عالٍ على النوم العميق والأنشطة الواقعية، كسبيلٍ للاستقرار النفسي. ورغم اهتمامهم الكبير بالرفاهية، يعاني هذا الجيل من تدهورٍ في الصحة النفسية والجسدية، وتزايدٍ في مستويات التوتر والقلق نتيجة التحفيز الرقمي المستمر والأزمات العالمية.

إذا ما ألقينا نظرةً على أبرز ملامح جيل زد والصحة، سنجد ما يلي:

1. الصحة النفسية أولاً: يعتبر هذا الجيل الصحة العقلية أولويةً قصوى، حيث يُعطي 41% منهم الأولوية للرفاهية في ميزانياتهم السنوية.

2. التحديات النفسية: رغم الوعي، يعاني هذا الجيل من "أزمة تعاسة" وتزايد مشاكل الصحة العقلية مقارنةً بالأجيال السابقة، وتفاقمُ ذلك منذ جائحة كورونا.

3. علاقة مُعقدة بالتقنية: نشأ جيل زد مع التكنولوجيا، مما أتاح لهم إمكانية الوصول إلى الموارد الصحية؛ لكنه في الوقت ذاته، يخلق ضغطاً نفسياً ناتجاً عن المثالية الزائفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

4. التوازن في العمل: يميل جيل زد إلى ترتيبات عملٍ مرنة ويضعون توازناً صحياً بين حياتهم الشخصية والمهنية.

5. الوعي بالصحة البدنية: إذ يزداد اهتمامهم بالأنشطة البدنية، النوم العميق، والتغذية المتوازنة كجزءٍ من روتينهم.

يُساعد فهم هذه "الخريطة الصحية" لجيل زد، الأهل ومقدمي الرعاية الصحية، لتوفير كافة مستلزمات الرعاية الوقائية لهذا الجيل، ما يُساهم في تقليل المخاطر التي تُحدق بصحتهم، ليس العقلية فحسب بل والجسدية أيضًا.

في الوقت نفسه، تلعب المؤسسات دوراً مهماً في تعزيز الصحة، سواء من خلال توفير بيئة عملٍ صحية، أو تنظيم برامج توعوية، أو تشجيع الموظفين على إجراء الفحوصات الدورية. وقد ساهمت التكنولوجيا الحديثة بشكلٍ كبير في تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية، من خلال الاستشارات الطبية عن بُعد، والتطبيقات الصحية التي تُساعد في متابعة النشاط البدني والنظام الغذائي. ومع ذلك، يجب استخدامها بشكلٍ متوازن وتحت إشرافٍ طبي عند الحاجة، تؤكد عثمان.

إعادة تعريف الصحة والرفاهية في عالمٍ سريع، متغيّر، ومتشابك مثل دبي

العلم ليس مختبرًا بعيدًا، بل جزءٌ من يومياتنا؛ وفي مدنٍ مثل دبي، حيث تتقاطع الثقافات، السرعة، والطموح، يصبح العلم أكثر من معادلاتٍ وتجارب. العلم اليوم هو ما يُحدَد جودة الهواء الذي نتنفسه، نوعية الطعام الذي نختاره، وحتى الإيقاع الداخلي الذي نعيشُ به وسط زحمة الحياة.

بالتالي؛ العلم هنا ليس مجرد "معلومة"، بل بوصلة نحتاج الارتكاز إليها لضمان سيرورة حياتنا بشكلٍ صحيح.

الصحة ليست غياب المرض.. بل حضور الوعي

لم تعدَ الصحة اليوم مجرد فحوصاتٍ سنوية، بل دوت الخليج:

• كيف ننام

• كيف نتحرك

• كيف نتعاملُ مع التوتر

• كيف نُعيد شحن طاقتنا وسط عالمٍ لا يتوقف.

ويمكن التأكيد أن الصحة باتت قرارًا يوميًا، يبدأ من كوب الماء وينتهي بطريقةٍ نُغلق بها يومنا.

لا ننسى أهمية الرياضة والنوم الجيد في تعزيز الصحة ككل

الرفاهية… من شكلية إلى واعية

الرفاهية في المنطقة لم تعد مرتبطةً بالمظهر الخارجي فقط؛ بل بات هناك اليوم تحوّلٌ واضح نحو الرفاهية العميقة: رفاهية العقل، الهرمونات، النوم، العلاقات، والإيقاع الداخلي. رفاهية تقول: "أنا أعتني بنفسي لأنني أستحق، وليس لأنني مضطرة."

في الخلاصة؛ فإن يوم الصحة العالمي ليس مجرد مناسبةٍ رمزية، بل هو دعوةٌ حقيقية لإعادة تقييم نمط حياتنا، واتخاذ خطواتٍ عملية نحو تحسين صحتنا. التغيير لا يحدث بشكلٍ مفاجئ، بل يبدأ بخطواتٍ صغيرة لكنها مستمرة.

إن بناء مجتمعٍ صحي يتطلب تعاون الجميع، من الأفراد إلى المؤسسات، والعمل معاً لنشر ثقافة الوقاية وتعزيز جودة الحياة. فالصحة ليست رفاهية، بل دوت الخليج أساس الحياة والاستقرار.