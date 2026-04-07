صرف 50% من مقررات تموين شهر أبريل 2026 لأصحاب البطاقات حتى الآن

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 01:27 مساءً - تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 50% من مقررات التموين عن شهر أبريل 2026 حتى الآن، كما يتم طرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة.

آليات رقابة الأسواق

ويأتي ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة ماضية في تنفيذ رؤية الدولة للتحول الرقمي الشامل، مشيرًا إلى أن التعاون مع كبرى الشركات العالمية يمثل ركيزة أساسية لتحديث منظومة العمل، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها بشكل أكثر سرعة ودقة مع تطوير آليات الرقابة والمتابعة من خلال الاعتماد على النظم الرقمية المتقدمة، بما يعزز من كفاءة إدارة الموارد وضبط الأسواق.