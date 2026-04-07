معشوق الجماهير.. معلق مباراة آرسنال ضد سبورتنج لشبونة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 03:29 مساءً - يستضيف ملعب خوسيه ألفالادي مواجهة قوية تجمع بين آرسنال وسبورتنج لشبونة، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، في لقاء يحمل الكثير من الطموحات لكلا الفريقين.

آرسنال يبحث عن إنقاذ موسمه من بوابة دوري أبطال أوروبا

يدخل الفريق اللندني المواجهة وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية تعيد له الثقة، خاصة بعد تراجع حظوظه في المنافسة على البطولات المحلية هذا الموسم، ويأمل رجال المدرب ميكيل أرتيتا في استغلال البطولة الأوروبية كفرصة أخيرة لإنهاء الموسم بلقب كبير.

سبورتنج يتمسك بأفضلية الأرض أمام الجانرز

في المقابل، يعوّل سبورتنج لشبونة على عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة مريحة قبل لقاء الإياب، خاصة بعد العروض القوية التي قدمها في البطولة، والتي أكدت قدرته على مقارعة كبار القارة.

الجدير بالذكر بلغ آرسنال هذا الدور بعد تفوقه على باير ليفركوزن، بينما تأهل سبورتنج لشبونة عقب عودة قوية أمام بودو جليمت، في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة.

معلق مباراة آرسنال ضد سبورتنج لشبونة

تُنقل أحداث هذه المواجهة المرتقبة عبر شاشة beIN Sports 2، الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا، ويتولى التعليق على مجريات المباراة المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي، الذي يُعد واحدًا من أبرز الأصوات في عالم التعليق الرياضي، نظرًا لأسلوبه الحماسي وقدرته على نقل أجواء المباريات الكبرى بشكل مميز.