وزير الصحة مشاركا نيابة عن الرئيس بقمة ليون: مصر تنقل تجربة رائدة فى «الصحة الواحدة» وتعزز الشراكات الدولية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 03:30 مساءً - أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، أن مشاركة مصر فى «قمة الصحة الواحدة» بمدينة ليون الفرنسية، والتى يشارك فيها نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تأتى لنقل التجربة المصرية الرائدة فى تطبيق مفهوم «الصحة الواحدة»، وتعزيز الشراكات الدولية فى هذا المجال الحيوى.

‎فتح آفاق التعاون الدولي

وقال الوزير في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في فرنسا، إن الحضور المصري في هذه القمة الدولية المهمة يستهدف فتح آفاق أوسع للتعاون مع الدول والمنظمات الدولية، لمواجهة التهديدات الصحية العابرة للحدود، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها العالم في القطاع الصحي.

‎وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للصحة الواحدة عام 2023، استنادًا إلى خبرات متراكمة على مدى أكثر من عشرين عامًا، ترتكز على فهم عميق للترابط الوثيق بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، بهدف تحقيق وقاية شاملة واستجابة فعالة للمخاطر الصحية.

‎أهمية التنسيق بين القطاعات المختلفة

وأضاف أن الدراسات العالمية تؤكد أن نحو 60% من الأمراض التي تصيب الإنسان أصلها حيواني، بينما تنتقل أكثر من 70% من الأمراض المعدية عبر الحيوانات أو ناقلات العدوى مثل البعوض، مما يبرز الحاجة الملحة إلى تنسيق متكامل بين قطاعات الصحة العامة والطب البيطري والزراعة والبيئة.

‎ولفت إلى أن سلامة الغذاء وأنماط الإنتاج الزراعي تمثل عنصرًا حاسمًا في منظومة الصحة الواحدة، محذرًا من أن الممارسات غير الرشيدة مثل الإفراط في استخدام المبيدات والمضادات الحيوية قد تؤدي إلى تداعيات صحية خطيرة وممتدة، إلى جانب تأثير التغيرات المناخية والتلوث البيئي على صحة الإنسان بشكل مباشر.

‎وأكد الوزير أن هذا الترابط يتطلب تنسيقًا مؤسسيًا دائمًا بين الجهات المعنية داخل الدولة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية حددت أدوارًا واضحة ومتكاملة لكل قطاع لضمان الوقاية المبكرة والحد من انتشار الأمراض.

‎ونوه بتكامل الأدوار بين وزارات الصحة والسكان، والبيئة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، بالإضافة إلى الجهات المعنية بملف التغيرات المناخية.

‎مقاومة المضادات الميكروبية كأبرز التحديات

وأوضح أن مقاومة المضادات الميكروبية تعد أحد أبرز التحديات المطروحة على أجندة القمة، واصفًا إياها بأنها من أخطر التهديدات الصحية المستقبلية، خاصة مع التوقعات بارتفاع معدلات الوفيات الناتجة عن الاستخدام غير المسؤول للمضادات الحيوية في الإنسان والحيوان.

‎ولفت إلى أنه سيستعرض خلال مشاركته في إحدى الجلسات الحوارية الرئيسية على هامش القمة، التجربة المصرية الناجحة في مواجهة هذه الظاهرة من خلال سياسات وطنية متكاملة وبرامج توعية فعالة، وهو ما حظي بإشادة واسعة من منظمة الصحة العالمية وعدد من الشركاء الدوليين.

واختتم الدكتور خالد عبد الغفار تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالتأكيد على أن قضايا الصحة لم تعد شأنًا محليًا محصورًا، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن العالمي، مؤكدا حرص مصر على دعم التنسيق والتضامن الدوليين من خلال مشاركتها الفاعلة في مختلف المحافل الدولية.