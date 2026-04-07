تاريخ مواجهات آرسنال ضد سبورتنج لشبونة: صراع وأرقام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 03:29 مساءً - يبحث الجميع عن تاريخ مواجهات الجانرز أمام نظيره البرتغالي سبورتنغ ، وذلك قبل لقاء القمة اليوم في دورالـ 8 من التشامبيونز ليج، وتحمل لقاءات آرسنال وسبورتنج لشبونة طابعًا تنافسيًا خاصًا، حيث شهدت مواجهاتهما السابقة صراعًا متوازنًا إلى حد كبير، مع أفضلية نسبية للفريق الإنجليزي في عدد الانتصارات.

صراع تاريخي في ربع نهائي دوري الأبطال

على مدار المواجهات التي جمعت الفريقين في مختلف البطولات الأوروبية، نجح آرسنال في تحقيق الفوز في أكثر من مناسبة، بينما تمكن سبورتنج لشبونة من فرض نفسه في بعض اللقاءات، خاصة على ملعبه، إلى جانب عدد من المباريات التي انتهت بنتيجة التعادل، ما يعكس تقارب المستوى بين الطرفين.

ورغم التفوق العددي للجانرز، فإن آخر مواجهة مباشرة بين الفريقين منحت الأفضلية للفريق البرتغالي، بعدما حسم التأهل لصالحه بركلات الترجيح في بطولة الدوري الأوروبي، وهو ما يمنح هذه المواجهة طابعًا ثأريًا ويزيد من حدتها قبل الصدام المرتقب في دوري الأبطال.

سجل مواجهات آرسنال ضد سبورتنج لشبونة

تقابل آرسنال مع سبورتنج لشبونة في 7 مباريات سابقة بمختلف البطولات الأوروبية، ونجح الفريق الإنجليزي في تحقيق الفوز خلال 3 مواجهات، مقابل انتصار وحيد للفريق البرتغالي، بينما انتهت 3 مباريات بنتيجة التعادل.

وعلى مستوى الأهداف، يتفوق آرسنال هجوميًا بعدما سجل لاعبوه 15 هدفًا، في حين أحرز سبورتنج لشبونة 9 أهداف فقط، ما عكس أفضلية نسبية للجانرز في تاريخ اللقاءات بين الفريقين.