وزير التعليم العالي يلتقي محافظ المنيا ورئيس جامعة المنيا بديوان عام المحافظة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 03:30 مساءً -

التقى الدكتور عبد العزيز قنصوة ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وذلك بديوان عام المحافظة.

وجاء اللقاء على هامش زيارة الدكتور عبد العزيز قنصوة لمحافظة المنيا لافتتاح وتفقد العديد من المنشآت الجامعية والصحية والخدمية بجامعة المنيا.

وأوضح الدكتور عبد العزيز قنصوة أن الوزارة تستهدف الارتقاء بجودة مخرجات منظومة التعليم العالي، ودعم تقدم الجامعات في التصنيفات الدولية المرموقة، مشيرًا إلى الاهتمام بمنح درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع كبرى الجامعات الدولية المتميزة، لصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم، وتقديم تجربة تعليمية متميزة، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع.

وأشار وزير التعليم العالي إلى خطة إنشاء المتنزهات التكنولوجية Technology parks داخل الجامعات لدعم الابتكار وربط البحث العلمي بالصناعة، مؤكدًا أهمية تحويل مخرجات الأبحاث إلى تطبيقات عملية على وفقًا للنماذج الدولية، موضحًا أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة داعمة للباحثين من خلال توفير التمويل وتحفيز الابتكار، مع الاستعداد لإطلاق مبادرات مشتركة مع وزارة الاتصالات لدعم المشروعات التطبيقية عبر آليات تنافسية.

وأوضح الدكتور عبد العزيز قنصوة حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتقديم رعاية صحية متكاملة تليق بالمواطنين.

ومن جانبه، أعرب اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن ترحيبه بزيارة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس اهتمام الدولة بإحداث نقلة نوعية في محافظات الصعيد، من خلال تطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز دور الجامعات في خدمة المجتمع، ليس فقط أكاديميًا، بل أيضًا في الارتقاء بالخدمات الطبية عبر منشآت صحية متطورة، بما يجسد التكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية القيادة السياسية في بناء مجتمع متكامل.

وأكد المحافظ أن المستشفيات الجامعية بجامعة المنيا تمثل ركيزة أساسية في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، بفضل ما تمتلكه من كوادر طبية مؤهلة وتجهيزات حديثة، تسهم في تقديم خدمات علاجية متميزة وتخفيف العبء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعزز من جاهزية المحافظة للانضمام الكامل للمنظومة، بما يضمن توفير رعاية صحية آمنة ولائقة لكافة المواطنين.