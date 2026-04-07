النائب العام يشهد مراسم حلف اليمين القانونية لأعضاء النيابة العامة الجدد (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 01:27 مساءً - شهد مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم مراسم حلف اليمين القانونية لأعضاء وعضوات النيابة العامة الجدد، وذلك بحضور المستشار محمود الشريف وزير العدل، والقاضي الجليل عاصم الغايش رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقى النائب العام، ولفيف من قيادات وزارة العدل والنيابة العامة.

وقد استهل مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة المراسم، بأداء الأعضاء الجدد لليمين القانونية ، وذلك في أعقاب كلمة المستشار وزير العدل والذي أعرب خلالها عن خالص تهانيه للأعضاء الجدد، مشددًا على أن الانضمام إلى النيابة العامة يُعد تكليفًا ومسؤولية وطنية عظيمة، تتطلب النزاهة والتجرد والدقة في أداء العمل، بما يعزز ثقة المجتمع في منظومة العدالة.