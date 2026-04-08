مصر ترحب بإعلان الرئيس الأمريكى الموافقة على تعليق العمليات العسكرية فى المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 12:30 مساءً - ترحب جمهورية مصر العربية بإعلان الرئيس الامريكى دونالد ترامب مساء اليوم الموافقة على تعليق العمليات العسكرية فى المنطقة لمدة أسبوعين، حيث تعد هذه الخطوة الأمريكية بمثابة تطورا ايجابياً هاما نحو تحقيق التهدئة المنشودة واحتواء التصعيد والحفاظ علي امن واستقرار ومقدرات شعوب المنطقة والعالم بأسره.

وتؤكد مصر ان تعليق العمليات العسكرية من جانب الولايات المتحدة وتجاوب الجانب الايرانى إنما يمثل فرصة بالغة الأهمية يجب اغتنامها لإفساح المجال للمفاوضات والدبلوماسية والحوار البناء، وهو ما لطالما نادت به مصر، لحل المنازعات بالطرق السلمية وعدم اللجوء للقوة، وبما يسهم فى خفض التصعيد وانهاء الحرب وتحقيق الامن والاستقرار الإقليميين والدوليين ويجنب شعوب المنطقة والعالم مزيدا من المعاناة.

وتشدد مصر على أهمية البناء على هذه الخطوة من خلال الالتزام الكامل بوقف العمليات العسكرية واحترام حرية الملاحة الدولية. وتجدد مصر دعمها لكافة المبادرات التى تستهدف تحقيق السلام والامن، وتؤكد مواصلة جهودها الحثيثة مع باكستان وتركيا فى العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز الامن والاستقرار فى المنطقة.

وتشدد مصر على الأهمية البالغة لاحترام سيادة ووحدة وسلامة أراضى دول مجلس التعاون الخليجى والأردن الشقيقة، والرفض الكامل لاى اعتداءات عليها او المساس بسيادتها، خاصة وان امنها واستقراراها يرتبط بشكل وثيق بأمن واستقرار مصر، وان اى ترتيبات يتم الاتفاق عليها فى المفاوضات القادمة يتعين ان تراعى الشواغل الأمنية المشروعة للدول الخليجية الشقيقة.

وخلال اتصال هاتفي جري بين وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي والسيد "ستيف ويتكوف" المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط فجر يوم الاربعاء ٨ أبريل، أعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير البالغ لهذه الخطوة الأمريكية الهامة لإعطاء الدبلوماسية الفرصة والعمل علي بدء عملية جدية للتفاوض بين الجانبين الأمريكي والإيراني لحل كافة المشكلات العالقة بما يحقق الامن والاستقرار الإقليميين والدوليين ويضمن حرية الملاحة الدولية. ومن جانبه، اثني السيد ستيف ويتكوف علي الجهود المصرية الصادقة مع باكستان والشركاء الإقليميين لدفع الجهود للتوصل لوقف إطلاق النار وبدء عملية التفاوض.