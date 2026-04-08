أجواء مائلة للحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 12:30 مساءً -

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس مائل للبرودة إلى بارد في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة إلى بارد ليلاً.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن أعلى درجات حرارة متوقعة اليوم على القاهرة الكبري 24 درجة وجنوب الصعيد 30 درجة .

درجات الحرارة المتوقعة اليوم بكافة أنحاء الجمهورية :

القاهرة الكبرى:

​القاهرة: الصغرى 14 والعظمى 24.

​العاصمة الإدارية الجديدة: الصغرى 13 والعظمى 24.

​6 أكتوبر: الصغرى 13 والعظمى 25.

​بنها: الصغرى 14 والعظمى 24.

​الوجه البحري والدلتا:

​دمنهور: الصغرى 13 والعظمى 22.

​وادي النطرون: الصغرى 13 والعظمى 23.

​كفر الشيخ: الصغرى 13 والعظمى 22.

​بلطيم: الصغرى 12 والعظمى 22.

​المنصورة: الصغرى 13 والعظمى 23.

​الزقازيق: الصغرى 14 والعظمى 24.

​شبين الكوم: الصغرى 13 والعظمى 23.

​طنطا: الصغرى 13 والعظمى 23.

​مدن السواحل الشمالية:

​دمياط: الصغرى 15 والعظمى 20.

​بورسعيد: الصغرى 15 والعظمى 22.

​الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 21.

​العلمين: الصغرى 12 والعظمى 20.

​مطروح: الصغرى 12 والعظمى 20.

​السلوم: الصغرى 13 والعظمى 22.

​سيوة: الصغرى 11 والعظمى 23.

​مدن القناة وشمال سيناء:

​الإسماعيلية: الصغرى 13 والعظمى 26.

​السويس: الصغرى 14 والعظمى 25.

​العريش: الصغرى 11 والعظمى 22.

​رفح: الصغرى 10 والعظمى 21.

​جنوب سيناء:

​رأس سدر: الصغرى 16 والعظمى 24.

​نخل: الصغرى 09 والعظمى 23.

​كاترين: الصغرى 10 والعظمى 17.

​الطور: الصغرى 16 والعظمى 26.

​طابا: الصغرى 12 والعظمى 24.

​شرم الشيخ: الصغرى 17 والعظمى 26.

​مدن البحر الأحمر:

​الغردقة: الصغرى 16 والعظمى 26.

​رأس غارب: الصغرى 17 والعظمى 27.

​سفاجا: الصغرى 16 والعظمى 28.

​مرسى علم: الصغرى 17 والعظمى 28.

​شلاتين: الصغرى 20 والعظمى 28.

​حلايب: الصغرى 19 والعظمى 26.

​أبو رماد: الصغرى 18 والعظمى 25.

​مرسى حميرة: الصغرى 17 والعظمى 25.

​أبرق: الصغرى 17 والعظمى 26.

​جبل علبة: الصغرى 18 والعظمى 26.

​رأس حدربة: الصغرى 18 والعظمى 25.

​شمال الصعيد:

​الفيوم: الصغرى 13 والعظمى 24.

​بني سويف: الصغرى 13 والعظمى 25.

​المنيا: الصغرى 11 والعظمى 25.

​جنوب الصعيد:

​أسيوط: الصغرى 12 والعظمى 26.

​سوهاج: الصغرى 15 والعظمى 26.

​قنا: الصغرى 16 والعظمى 28.

​الأقصر: الصغرى 17 والعظمى 30.

​أسوان: الصغرى 18 والعظمى 30.

​الوادي الجديد: الصغرى 16 والعظمى 29.

​أبو سمبل: الصغرى 18 والعظمى 30.