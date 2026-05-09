قائمة قنوات مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 02:17 مساءً - تتجه أنظار جماهير الكرة العربية والإفريقية مساء اليوم السبت إلى ملعب «5 يوليو 1962» بالعاصمة الجزائرية، الذي يحتضن مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الزمالك المصري واتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير في مصر والجزائر، نظرًا لقيمة الفريقين وتاريخهما القاري، إلى جانب أهمية تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب المقرر إقامته على استاد القاهرة الدولي يوم 16 مايو الجاري.

ويسعى الزمالك للعودة من الجزائر بنتيجة تمنحه أفضلية معنوية وفنية قبل موقعة الحسم على أرضه، بينما يأمل اتحاد العاصمة في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصار مريح يقربه من منصة التتويج.

وكان الفريق الأبيض قد بلغ النهائي بعد تخطي شباب بلوزداد الجزائري في نصف النهائي، في حين تأهل اتحاد العاصمة عقب إقصاء أولمبيك آسفي المغربي في مواجهة قوية حسمها الفريق الجزائري بقاعدة الأهداف خارج الأرض.

ملعب مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية

تقام المباراة على ملعب «5 يوليو 1962»، أحد أكبر الملاعب في القارة الإفريقية، والذي يُنتظر أن يشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا لمساندة أصحاب الأرض في هذا النهائي المرتقب.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم السبت 9 مايو 2026 في تمام:

10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

11:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

8:00 مساءً بتوقيت الجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية

تنقل المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الرسمي للبطولات الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر قناة beIN SPORTS 2 HD.

يتولى التعليق على أحداث المباراة عبر شبكة بي إن سبورتس المعلق المصري محمد بركات

كما ستكون المباراة متاحة أيضًا عبر القناة الجزائرية الأرضية المفتوحة داخل الجزائر.