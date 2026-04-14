التموين: تجهيز 400 نقطة لاستلام القمح المحلى بسعر 2500 جنيه للأردب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 01:23 مساءً - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تجهيز أكثر من 400 نقطة استلام متنوعة ما بين صوامع وشون حديثة ومراكز تجميع على مستوى الجمهورية، لتوريد القمح المحلى اعتبارا من غد الأربعاء، بما يضمن تسهيل إجراءات التوريد على المزارعين وتقليل التكدسات وتحقيق انسيابية في استقبال الأقماح المحلية.

سعر القمح المحلى لموسم 2026

من جانبه، أوضح الدكتور شريف فاروق وزير التموين أنه تم تحديد سعر أردب القمح المحلي عند 2500 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5، و2450 جنيهًا للأردب درجة نظافة 23، و2400 جنيه للأردب درجة نظافة 22.5، مؤكدة أن هذه الأسعار تُعد محفزة للغاية للمزارعين والموردين وتنافسية مقارنة بالأسعار العالمية، بما يشجع على زيادة معدلات التوريد لصالح الدولة.

كما وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بسرعة صرف مستحقات الموردين والمزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى من تاريخ التوريد، مشددًا على أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على دعم المزارعين وتوفير السيولة اللازمة لهم بما يشجعهم على التوريد وزيادة الإنتاج.