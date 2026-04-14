وزارة التعليم تطلق خدمة اختيار المسارات فى شهادة البكالوريا إلكترونيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 12:30 مساءً - أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، خدمة إلكترونية لطلبة الصف الأول الثانوي العام الذين سوف يختارون مسارات شهادة البكالوريا المصرية، حيث أتاحت عبر منصة الشهادات العامة أيقونة بعنوان " تحديد المسار لطلاب البكالوريا" ومن المقرر أن يتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة لتمكين الطلاب من الاختيار بين 4 مسارات هى الطب وعلوم الحياة والهندسة وعلوم الحاسب ومسار الأعمال ومسار الآداب والفنون.

منصة الشهادات العامة..

المواد الدراسية بشهادة البكالوريا

وتعتمد المواد المواد الدراسية في البكالوريا المصرية على مرحلتين المرحلة الأولى تمهيدية وهى الصف الأول الثانوي العام وتشمل دراسة : التربية الدينية - اللغة العربية - التاريخ المصري - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق - اللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى مادتين خارج المجموع وهما اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب.

وأكدت الوزارة على أن المواد الدراسية بالصف الثاني الثانوي فى نظام البكالوريا المصرية تتضمن 4 مواد منهم 3 مواد أساسية وهى اللغة العربية والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة لمادة تخصص، يختار الطالب مادة واحدة، ففي مسار الطب وعلوم الحياة يختار الطالب ما بين مادتى الرياضيات أو الفيزياء، أما مسار الهندسة وعلوم الحاسب يختار الطالب ما بين الكيمياء والبرمجة، ومسار الأعمال يختار الطالب ما بين المحاسبة أو إدارة الأعمال، ومسار الآداب والفنون يختار ما بين علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية.

مواد الصف الثالث الثانوي

وأشارت الوزارة إلى أن مواد الصف الثالث الثانوي بكالوريا توجد 3 مواد تعتبر التربية الدينية مادة أساسية غير مضافة للمجموع ويشترط للنجاح فيها 70% بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة تشمل (الأحياء مستوي رفيع) و(الكيمياء مستوي رفيع)، والهندسة وعلوم الحساب تشمل (الرياضيات مستوي رفيع) و(الفيزياء مستوي رفيع)، والأعمال تشمل (الإقتصاد مستوي رفيع) (الرياضيات)، والآداب والفنون تشمل (جغرافيا مستوي رفيع) و(إحصاء).