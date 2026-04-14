مصر تمد غزة بـ 155 ألف سلة غذائية وتستقبل الدفعة 34 من المصابين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 02:24 مساءً - أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم ، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 176، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة وتضمنت أكثر من 155 ألف سلة غذائية، نحو 185 طنًا دقيق، أكثر من 1,435 طنًا مواد إغاثية وأدوية علاجية، ونحو 1,055 طنًا مواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

مصر تمد غزة بـ 155 ألف سلة غذائية مصر تمد غزة بـ 155 ألف سلة غذائية

كما دفع الهلال الأحمر المصري بإمدادات الشتاء الأساسية، والتي شملت: أكثر من 14,405 قطعة ملابس شتوية، نحو 985 بطانية، 375 مرتبة، 10,370 مشمع، فضلًا عن 2,055 خيمة لإيواء المتضررين ، كما يواصل الهلال الأحمر المصري خدماته الإنسانية على معبر رفح، استعدادًا لاستقبال الدفعة الـ 34، من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين، الوافدين والمغادرين ومرافقيهم، وتيسير إجراءات العبور.

مصر تستقبل الدفعة 34 من المصابين مصر تستقبل الدفعة 34 من المصابين

