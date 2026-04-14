وزير التموين: نستهدف استلام 5 ملايين قمح محلى هذا العام لتعزيز المخزون

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 02:24 مساءً - أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ان المستهدف خلال موسم القمح الحالي هو استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي، وتقليل الكميات المستوردة، خاصة مع زيادة مساحة الأراضي المزروعة بالقمح.

موسم توريد القمح المحلى لموسم 2026

على جانب أخر أوضحت التقارير الصادرة من غرفة العمليات المركزية بالوزارة أن موسم التوريد قد بدأ مبكرًا بالفعل في بعض المحافظات، حيث انطلق في عدد من المحافظات ومنها الوادي الجديد، الفيوم، وأسيوط.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر القرار رقم58 لسنة 2026 بشأن بدء موسم توريد القمح المحلي لعام 2026 رسميًا اعتبارًا من 15 أبريل الجاري وحتى 15 أغسطس، كما أصدر القرار رقم (59) لسنة 2026 بشأن تشكيل اللجنة العليا للقمح لمتابعة انتظام أعمال التوريد والتنسيق بين كافة الجهات المعنية.