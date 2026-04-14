الزمالك يحسم الجدل.. لا مفاوضات مع رمضان صبحي والتركيز على أزمة القيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 02:24 مساءً - كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة ما تردد بشأن دخول النادي في مفاوضات مع رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر أن الأولوية داخل الزمالك في الوقت الحالي هي حل أزمة إيقاف القيد، خاصة بعد سداد المستحقات المتأخرة للاعبين، وذلك من أجل الحصول على الرخصة الأفريقية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

وأوضح أن النادي غير منشغل بضم رمضان صبحي أو بموقفه القانوني المرتبط بقضية المنشطات، مشيرًا إلى أن اللاعب خارج حسابات الفريق في الوقت الحالي.

وأضاف أن الظروف المالية داخل الزمالك لا تسمح بالدخول في مفاوضات مع لاعب يتقاضى راتبًا مرتفعًا مع بيراميدز، موضحًا أن أي موارد مالية يتم توفيرها ستوجه أولًا لحل أزمة القيد، ثم تدعيم الفريق بلاعبين تتناسب عقودهم مع الوضع الحالي.

وأشار المصدر إلى أن أولوية النادي حاليًا هي استقرار الفريق وتجديد عقود العناصر الأساسية التي قاربت على الانتهاء، وليس الدخول في صفقات كبيرة.

وفي سياق متصل، تتواصل تطورات قضية رمضان صبحي المتعلقة بالمنشطات، حيث منحته المحكمة الفيدرالية السويسرية مهلة حتى 4 مايو 2026 للرد على الطعن المقدم ضد حكم إيقافه لمدة 4 سنوات، وذلك بعد قبول الطعن المقدم من اللاعب أمام الجهات المختصة.