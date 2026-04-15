وزير الخارجية يشارك في مائدة مستديرة فى "معهد الشرق الأوسط" بواشنطن ويستعرض محددات الموقف المصرى من الأزمات الاقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 07:43 مساءً -

شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في مائدة مستديرة نظمها “معهد الشرق الأوسط" Middle East Institute بعنوان “الدبلوماسية المصرية في مواجهة التحديات الإقليمية المتغيرة”، وذلك خلال اليوم الثاني من زيارته إلى واشنطن يوم الأربعاء ١٥ ابريل.

استعرض الوزير عبد العاطي خلال الفعالية الأبعاد المختلفة للشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مشيراً إلى الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، والاهتمام المشترك بتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يسهم فى تحقيق المصالح المشتركة ويدعم الامن والاستقرار بالشرق الأوسط.

كما شهدت الفعالية حواراً تفاعلياً بين وزير الخارجية والمشاركين حول أبرز القضايا الإقليمية الراهنة، وعلي رأسها التصعيد العسكرى فى الإقليم، والملف الفلسطيني، والسودان، ولبنان، والقرن الأفريقي والأمن المائي المصري.

وقدم وزير الخارجية شرحاً تفصيليا لمحددات الموقف المصري من الأزمات الاقليمية، واستعرض الجهود الحثيثة التى تبذلها مصر لدعم الامن والسلام والاستقرار فى المنطقة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.