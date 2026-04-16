القبض على المتهمة بخطف رضيعة من مستشفى الحسين الجامعى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 04:47 مساءً -

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمة باختطاف رضيعة من مستشفى الحسين الجامعى، وتم إحالتها للنيابة المختصة للتحقيق معها.

وتواصل النيابة العامة بالقاهرة تحقيقاتها الموسعة في واقعة اختطاف رضيعة من مستشفى الحسين الجامعى، حيث استمعت لأقوال والدة المجني عليها، للوقوف على ملابسات الحادث وكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل اختفائها.

وخلال التحقيقات، أدلت الأم بأقوال مؤثرة، أكدت فيها أنها لم تتخيل أن تتحول لحظة عفوية إلى مأساة، موضحة أنها كانت تمر بموقف صعب بسبب بكاء طفلتها، قبل أن تتدخل سيدة وتعرض مساعدتها.

وأوضحت الأم أنها سلمت طفلتها للسيدة المتهمة بحسن نية، بعدما أبدت الأخيرة رغبتها في تهدئة الصغيرة، مؤكدة أنها لم تشك للحظة في نواياها، واعتقدت أنها تتلقى مساعدة إنسانية عادية.

استغلال اللحظة والهروب بالطفلة

وأضافت أن المتهمة استغلت انشغالها في لحظة خاطفة، وقامت بالفرار بالطفلة، مشيرة إلى أن الواقعة حدثت بشكل مفاجئ وصادم، دون أن تتمكن من التصرف أو اللحاق بها.

وأقرت الأم أمام جهات التحقيق بأن هذا التصرف العفوي كان سببًا في وقوع الحادث، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع “غدرًا” من السيدة، فيما تواصل النيابة التحقيقات لكشف كافة ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وأمرت النيابة، بتفريغ كاميرات المراقبة داخل مستشفى الحسين الجامعى ومحيطها، فى إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات اختفاء رضيعة حديثة الولادة بعد ساعات من وضعها، وذلك عقب تداول مقطع فيديو لأسرة الطفلة تتهم فيه سيدة مجهولة باختطافها.

بداية الواقعة من داخل غرفة الأم

وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب ما أعلنته إدارة المستشفى، إلى تسليم الطفلة لوالدتها عقب الولادة مباشرة بعد استقرار حالتها الصحية، قبل أن تطلب الأم من سيدة منتقبة كانت متواجدة معها بالغرفة حمل الرضيعة، نظرًا لشعورها بالإرهاق، وهو ما حدث بالفعل فى وجود الجدة، قبل أن تختفى الطفلة لاحقًا فى ظروف غامضة.