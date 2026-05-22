صحف إسبانيا عن تألق حمزة عبد الكريم: صلاح الجديد وموهبة تستحق المتابعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 مايو 2026 02:18 مساءً - أشادت الصحافة الإسبانية بالأداء اللافت للمهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، بعد قيادته فريق شباب برشلونة تحت 19 عامًا إلى نهائي كأس الأبطال، عقب الفوز على لاس بالماس بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي، ليضرب الفريق الكتالوني موعدًا ناريًا مع غريمه التقليدي ريال مدريد.

حمزة عبد الكريم يتألق مع برشلونة

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن حمزة «انتقل من أجواء كأس العالم إلى أضواء الكلاسيكو»، مشيرة إلى أن هدفه جاء في توقيت حاسم قبل نهاية الشوط الأول، حين نجح في اختراق دفاع لاس بالماس الذي صمد لفترة طويلة أمام محاولات لاعبي لا ماسيا، وأضافت الصحيفة أن اللاعب المصري كان مصدر خطورة مستمرة، ليس فقط بسبب هدفه، بل لقدرته على إرباك الدفاع كلما اقترب من منطقة الجزاء، حيث أودع الكرة بلمسة ذكية من فوق الحارس في الدقيقة 41.

أما صحيفة «موندو ديبورتيفو»، فقد أكدت أن الهدف الافتتاحي لبرشلونة جاء بعد تمريرة بينية استغلها حمزة بذكاء، قبل أن يتجاوز الحارس بثقة ويمنح فريقه الأفضلية قبل الاستراحة، ليحسم أليكس جونزاليس لاحقًا التأهل بهدف ثانٍ أكد تفوق البلوجرانا.

في المقابل وصفت صحيفة «ماركا» اللاعب المصري بأنه موهبة تستحق المتابعة، مشيرة إلى أنه «اسم يجب تذكره»، وأنه وصل إلى برشلونة في فبراير 2026 وسط توقعات كبيرة، حتى أن البعض في مصر يلقبه بـ«صلاح الجديد»، وأضافت الصحيفة أن حمزة عبد الكريم بصم على حضور مؤثر في الأدوار الإقصائية، بداية من ربع النهائي أمام تينيريفي وصولًا إلى هدفه الحاسم في نصف النهائي أمام لاس بالماس.

كما أشادت «ماركا» بقدرته على التحرك داخل منطقة الجزاء وقراءة اللعب، معتبرة أنه يمتلك حسًا تهديفيًا واضحًا، يظهر في طريقة تمركزه واستغلاله لأي فرصة داخل الصندوق، وهو ما ظهر جليًا في هدفه الذي جاء بعد تعاون هجومي منسق مع أحد زملائه، قبل أن يضع الكرة في الشباك بطريقة هادئة.

وبهذا التألق، يواصل حمزة عبد الكريم لفت الأنظار داخل أكاديمية برشلونة، قبل مواجهة مرتقبة أمام ريال مدريد في نهائي ينتظر أن يكون أحد أبرز كلاسيكيات كرة القدم على مستوى الشباب، وسط ترقب لمشاركة اللاعب المصري في أول نهائي كبير له بقميص الفريق الكتالوني، في حين قالت شبكة «بارسا إكسترا»، أن حمزة عبد الكريم لاعبٌ مختلف، ومهاجمٌ حقيقيٌّ يتحرك ببراعة، يُسيطر على كل كرةٍ يلمسها، جورين يُمرّر تمريرةً مثاليةً، ثم يسجل هدفًا رائعًا.

حمزة عبد الكريم حديث صحف إسبانيا بعد تألقه مع برشلونة

في حين إذاعة «كادينا سير» الإسبانية أن عبد الكريم أصبح من أبرز المواهب الصاعدة داخل أكاديمية برشلونة خلال عام 2026، بعدما شهدت قيمته السوقية ارتفاعًا كبيرًا في فترة قصيرة، بفضل تألقه اللافت مع فريق الشباب واستدعائه المفاجئ لصفوف منتخب مصر خلال كأس العالم 2026.

وأكدت الإذاعة أن المهاجم المصري الشاب تحول إلى واحدة من أبرز المفاجآت داخل قطاع الناشئين بالنادي الكتالوني، بعدما فرض نفسه سريعًا بفضل تطوره الفني وقدراته التهديفية منذ وصوله إلى برشلونة.

وكان اللاعب قد انضم إلى النادي الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من النادي الأهلي على سبيل الإعارة مع وجود بند يتيح الشراء النهائي، إلا أن مستواه المميز دفع إدارة برشلونة إلى الاقتراب من تفعيل هذا البند بشكل نهائي.

وأضاف التقرير أن الأداء القوي للموهبة المصرية حمزة عبد الكريم مع فريق الشباب لفت أنظار الجهاز الفني للفريق الأول، إذ يتابع المدرب هانزي فليك تطوره عن كثب، مع توقعات بمنحه فرصة للمشاركة في بعض تدريبات التحضير للموسم الجديد مع الفريق الأول، في خطوة تعكس سرعة تطوره بعدما كان اسمًا غير معروف لجماهير برشلونة قبل أشهر قليلة.