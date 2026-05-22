وزير النقل يشهد اتفاقية تعاون لتطوير منظومة حجز تذاكر الأتوبيسات إلكترونيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 مايو 2026 01:24 مساءً - ​شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري (ممثلة لشركات نقل الركاب الثلاث التابعة لها: شرق الدلتا، غرب ووسط الدلتا، والصعيد للنقل والسياحة) وشركة "ترانس آي تي"، الذراع التكنولوجي لوزارة النقل.

تهدف الاتفاقية إلى إحداث نقلة نوعية في مجالات نظم وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات الحجز الإلكتروني، وخدمة العملاء، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي وبناء منظومة نقل حديثة ومستدامة.

​وقع الاتفاقية كل من الأستاذ الدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، واللواء مهندس عمرو ثروت، العضو المنتدب التنفيذي لشركة "ترانس آي تي".

​تطوير خدمات العملاء وإنشاء "كول سنتر" موحد

​تتضمن الاتفاقية الموقعة إسناد أعمال مركز خدمة العملاء والاتصال (الكول سنتر) لشركة "ترانس آي تي"، لتتولى مهام الحجز الإلكتروني والرد السريع على استفسارات وشكاوى المواطنين، مما يساهم بشكل مباشر في رفع الكفاءة التشغيلية والإدارية لشركات نقل الركاب الثلاث، وتحسين التجربة الإجمالية للمسافرين.

​تأهيل الكوادر البشرية واستضافة التطبيقات الرقمية

​شملت الاتفاقية بنداً خاصاً بتدريب وتأهيل العاملين في قطاعات خدمة العملاء وغرف التحكم والسيطرة التابعة لشركات نقل الركاب. كما تم الاتفاق على تقديم الدعم الفني اللازم لاستضافة كافة التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، فضلاً عن تقديم الحلول التقنية والاستشارات الفنية المتكاملة في مجالات نظم المعلومات.

​تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والكاميرات الذكية بالأتوبيسات

​وفي سياق متصل، أعدت شركة "ترانس آي تي" دراسات واستشارات فنية متطورة لتنفيذ وتركيب كاميرات وحساسات ذكية داخل الأتوبيسات لعد الركاب بدقة، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية الذكية، لضمان أعلى مستويات الرقابة والجودة.

​وزير النقل: نتوسع في الرقمنة لتسهيل الخدمات وتوفير وسائل دفع حديثة

​من جانبه، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، على الأهمية البالغة للتوسع في تطبيق أحدث النظم التكنولوجية والرقمية بجميع قطاعات النقل، مشيراً إلى أن هذا التوجه يساهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة.

​وأضاف الوزير أن الوزارة تضع تطوير منظومة النقل الجماعي ورفع كفاءتها الخدمية في مقدمة أولوياتها، مشدداً على أهمية تنويع وسائل الدفع للمواطنين، لتشمل بجانب شبابيك التذاكر التقليدية، وسائل الدفع الإلكتروني الحديثة عبر الهاتف المحمول، وذلك بالتعاون مع الشركات المتخصصة والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية لتسهيل عملية الحجز لركاب الشركات الثلاثة.