عبد الله السعيد يعلق لجماهير الزمالك: اللقب لكم.. وسمعنا يا عم الحدوتة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 مايو 2026 08:18 مساءً - حرص عبد الله السعيد نجم نادى الزمالك على شكر جماهير القلعة البيضاء بعد انتهاء الموسم والتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز والحصول على المركز الثاني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونشر السعيد مجموعة من الصور عبر صفحته "فيسبوك" معلقاً عليها :"موسم كامل مليء بالتعب، والضغوطات، والتضحيات، والمعارك الصامتة… لكن الأبطال يُصنعون في اللحظات التي لا يراها أحد".

عبد الله السعيد: قاتلنا كل يوم وتجاوزنا كل الصعوبات

تابع:" قاتلنا كل يوم، وتجاوزنا كل الصعوبات، ولم نتوقف أبدًا عن الإيمان،واليوم تحوّل كل هذا التعب إلى مجد،هذا اللقب يعني لى أكثر مما يمكن للكلمات أن تصفه".

واختتم:"وإلى جماهيرنا العظيمه… شكرًا على كل لحظة، وكل صوت، وكل دعم، وعلى ثقتكم بنا حتى النهاية هذا اللقب لكم أيضًا سمعنا ياعم الحدوتة".

الزمالك يتوج بطلاً للدوري المصري

وحصد فريق الزمالك لقب الدوري الممتاز، بعد الفوز على سيراميكا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء الماضي على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للمسابقة، بعدما رفع الأبيض رصيده إلى 56 نقطة وينفرد بصدارة المسابقة، في حين توقف رصيد سيراميكا عند 44 نقطة يحتل بهم المركز الرابع.