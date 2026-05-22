كشف ملابسات قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على إحدى سيدة داخل مسكنها بالبحيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 مايو 2026 03:30 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على إحدى السيدات داخل مسكنها بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18/ الجارى تبلغ لمركز شرطة شبراخيت من (ربة منزل ، نجلة شقيقتها - مقيمتان بدائرة المركز) بتضرر الأولى من طليق شقيقتها "الظاهر بمقطع الفيديو" لقيامه بالتعدى عليهما بالسب والضرب بإستخدام عصا خشبية حال تواجدهما بمسكن الأولى ومحاولة إصطحاب نجلته وأشقائها "سن9 ، سن10" مستغلاً عدم تواجد طليقته "الحاضنة لهم" لخلافات عائلية بينهما.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (عامل – مقيم بدائرة المركز) ، وبحوزته (العصا المستخدمة فى التعدى) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.