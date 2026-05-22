القاهرة الإخبارية: واشنطن تؤكد جاهزيتها بخطط بديلة لمواجهة التعنت الإيرانى

القاهرة الإخبارية: واشنطن تؤكد جاهزيتها بخطط بديلة لمواجهة التعنت الإيرانى

محمد صلاح: جماهير ليفربول منحت ابنتي مكة حبا لن تنساه أبدا

محمد صلاح: جماهير ليفربول منحت ابنتي مكة حبا لن تنساه أبدا

عبد الله السعيد يعلق لجماهير الزمالك: اللقب لكم.. وسمعنا يا عم الحدوتة

عبد الله السعيد يعلق لجماهير الزمالك: اللقب لكم.. وسمعنا يا عم الحدوتة

تعرف على موعد مباراة منتخب مصر وروسيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

تعرف على موعد مباراة منتخب مصر وروسيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

مسئول سعودى: الحجاج القادمون من خارج المملكة حتى الآن مليون و518 و153 حاجا

مسئول سعودى: الحجاج القادمون من خارج المملكة حتى الآن مليون و518 و153 حاجا

تأجيل ضربة البداية.. تعديل موعد مواجهة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أفريقيا للناشئين

تأجيل ضربة البداية.. تعديل موعد مواجهة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أفريقيا للناشئين

وسط تسفيق حار.. ممر شرفي لطفل إماراتي بعد رحلة علاج ناجحة بمصر (فيديو)

وسط تسفيق حار.. ممر شرفي لطفل إماراتي بعد رحلة علاج ناجحة بمصر (فيديو)

صعود محتمل لـ"حمزة عبد الكريم" للفريق الأول في برشلونة

صعود محتمل لـ"حمزة عبد الكريم" للفريق الأول في برشلونة

سلوت يعلق على رحيل محمد صلاح برسالة مفاجئة قبل مباراة ليفربول وبرينتفورد

سلوت يعلق على رحيل محمد صلاح برسالة مفاجئة قبل مباراة ليفربول وبرينتفورد

مصر للطيران: إعادة تشغيل الرحلات المباشرة بين القاهرة والكويت أول يونيو

مصر للطيران: إعادة تشغيل الرحلات المباشرة بين القاهرة والكويت أول يونيو

الرئيسية أخبار مصرية

القاهرة الإخبارية: واشنطن تؤكد جاهزيتها بخطط بديلة لمواجهة التعنت الإيرانى

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
القاهرة الإخبارية: واشنطن تؤكد جاهزيتها بخطط بديلة لمواجهة التعنت الإيرانى

القاهرة الإخبارية: واشنطن تؤكد جاهزيتها بخطط بديلة لمواجهة التعنت الإيرانى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 مايو 2026 08:18 مساءً - أكد رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، أن التصريحات الإيرانية الأخيرة بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة تعكس حالة التعقيد والجمود التي وصلت إليها المحادثات، خاصة في ظل تمسك طهران بما تعتبره “حقوقًا سيادية”، مقابل إصرار واشنطن على ضرورة تقديم تنازلات تتعلق بالبرنامج النووى الإيرانى.

 

تحركات دبلوماسية يقودها ماركو روبيو

وأضاف جبر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل مضهج، على شاشة القاهرة الإخبارية، أن وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو يواصل تحركاته الدبلوماسية بالتزامن مع مشاركته فى اجتماعات وزراء خارجية حلف شمال الأطلسى، إلى جانب زيارة مرتقبة إلى الهند.

 

 

واشنطن تربط الملف النووي بأمن مضيق هرمز

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تؤكد أنها تسعى إلى اتفاق يضمن عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، مع التشديد فى الوقت نفسه على ضرورة استمرار فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية.

 

حديث أمريكى عن «بدائل» حال تهديد الملاحة

ولفت إلى أن ماركو روبيو تحدث عن وجود “بدائل” في حال تعرض مضيق هرمز للإغلاق أو التهديد، دون الكشف بشكل مباشر عن طبيعة هذه البدائل أو آليات تنفيذها.

 

مخاوف دولية من تصعيد يؤثر على التجارة والطاقة

وأكد جبر أن التصريحات الأمريكية تفتح الباب أمام عدة سيناريوهات محتملة، من بينها استخدام القوة لتأمين الملاحة أو إنشاء مسارات بحرية آمنة داخل المضيق، في ظل استمرار التوتر وارتفاع القلق الدولي بشأن حركة التجارة والطاقة العالمية.

 

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إخترنا لك

سلوت يعلق على رحيل محمد صلاح برسالة مفاجئة قبل مباراة ليفربول وبرينتفورد

أخبار ذات صلة

0 تعليق