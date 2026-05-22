القاهرة الإخبارية: واشنطن تؤكد جاهزيتها بخطط بديلة لمواجهة التعنت الإيرانى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 مايو 2026 08:18 مساءً - أكد رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، أن التصريحات الإيرانية الأخيرة بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة تعكس حالة التعقيد والجمود التي وصلت إليها المحادثات، خاصة في ظل تمسك طهران بما تعتبره “حقوقًا سيادية”، مقابل إصرار واشنطن على ضرورة تقديم تنازلات تتعلق بالبرنامج النووى الإيرانى.

تحركات دبلوماسية يقودها ماركو روبيو

وأضاف جبر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل مضهج، على شاشة القاهرة الإخبارية، أن وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو يواصل تحركاته الدبلوماسية بالتزامن مع مشاركته فى اجتماعات وزراء خارجية حلف شمال الأطلسى، إلى جانب زيارة مرتقبة إلى الهند.

واشنطن تربط الملف النووي بأمن مضيق هرمز

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تؤكد أنها تسعى إلى اتفاق يضمن عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، مع التشديد فى الوقت نفسه على ضرورة استمرار فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية.

حديث أمريكى عن «بدائل» حال تهديد الملاحة

ولفت إلى أن ماركو روبيو تحدث عن وجود “بدائل” في حال تعرض مضيق هرمز للإغلاق أو التهديد، دون الكشف بشكل مباشر عن طبيعة هذه البدائل أو آليات تنفيذها.

مخاوف دولية من تصعيد يؤثر على التجارة والطاقة

وأكد جبر أن التصريحات الأمريكية تفتح الباب أمام عدة سيناريوهات محتملة، من بينها استخدام القوة لتأمين الملاحة أو إنشاء مسارات بحرية آمنة داخل المضيق، في ظل استمرار التوتر وارتفاع القلق الدولي بشأن حركة التجارة والطاقة العالمية.