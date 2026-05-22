تعرف على موعد مباراة منتخب مصر وروسيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 مايو 2026 08:18 مساءً - أيام قليلة تفصل منتخب مصر الأول، عن خوض وديته الأولى أمام روسيا استعدادا لخوض منافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

ويستقبل منتخب مصر الأول لكرة القدم، نظيره المنتخب الروسي، وذلك في المباراة الودية المرتقب إقامتها مساء يوم الخميس المقبل، الموافق 28 من شهر مايو الجاري، في إطار مباريات ودية المنتخبات لعام 2026.

وتحدد موعد مباراة منتخب مصر القادمة ضد روسيا استعدادًا لكأس العالم 2026، لتنطلق أحداثها في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي الإماراتية، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدن وعواصم بلاد المغرب العربي.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر القادمة ضد روسيا

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر القادمة ضد روسيا ستكون قناة أون سبورت، لحصولها على حق إذاعة جميع مباريات المنتخب الودية، للجماهير داخل حدود الدولة المصرية أو خارجها.

وأكد إبراهيم حسن مدير المنتخب أن معسكر الفريق يقام بمركز المنتخبات الوطنية حتى يوم 26 مايو الحالي، ثم التوجه للعاصمة الجديدة لمواجهة منتخب روسيا وديا يوم 28 مايو، والسفر يوم 30 من الشهر نفسه إلى أمريكا استعداداً لمواجهة البرازيل ودياً يوم 6 يونيو المقبل.

واستبعد حسام حسن المدير الفني للفراعنة، الثنائي مصطفى محمد مهاجم نانت ومحمد شحاتة لاعب وسط الزمالك من قائمة منتخب مصر لكاس العالم، بينما شهدت تواجد حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة وأقطاي عبد الله مهاجم إنبي.

قائمة منتخب مصر فى بطولة كأس العالم 2026

وضمت قائمة منتخب مصر كل من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، أقطاي عبد الله، حمزة عبد الكريم.

مجموعة ومواعيد منتخب مصر في كأس العالم

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ـ مصر vs بلجيكا 15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.