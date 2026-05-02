ركلة جزاء تُشعل الجدل.. هل أخطأ حكم مباراة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 11:17 صباحاً - أكدت التحليلات التحكيمية صحة قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي، بعد لمسة اليد على لاعب الزمالك محمد شحاتة، خلال مواجهة القمة بين الفريقين، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاءت اللقطة ضمن أبرز الحالات الجدلية في المباراة، حيث رأى الخبراء أن الكرة اصطدمت بيد اللاعب في وضع غير طبيعي، ما يبرر قرار الحكم باحتساب ركلة الجزاء وفقًا لقوانين اللعبة.

موقف الأهلي والزمالك في جدول الترتيب

على مستوى المنافسة، يواصل الزمالك تصدره جدول الدوري برصيد 50 نقطة، مستفيدًا من أفضلية المواجهات المباشرة أمام بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، وذلك قبل جولتين من نهاية المسابقة.

في المقابل، يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 47 نقطة، ليبقى ضمن دائرة المنافسة، منتظرًا تعثر منافسيه في الأمتار الأخيرة من عمر البطولة.

صراع مشتعل حتى النهاية بين الأهلي والزمالك

المشهد الحالي يؤكد أن سباق اللقب لا يزال مفتوحًا على كل الاحتمالات، في ظل تقارب النقاط بين الثلاثي المتصدر، وهو ما يجعل الجولتين المتبقيتين حاسمتين في تحديد بطل الموسم.